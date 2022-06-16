У Львові ціни у доларах на новобудови зросли в усіх класах будівництв у порівнянні з довоєнним рівнем. Про це повідомляє профільний портал ЛУН. Водночас в Києві та Одесі ціни вертаються до рівня лютого.

«Віддалена від зон бойових дій західна частина країни демонструє повернення до будівництва на 90% об’єктів. Середня ціна за метр новобудов у Львові на сьогодні зросла на 90$ в порівнянні з лютневою. І цей ріст спостерігається по всім класам житла», – зазначають аналітики.

Додамо, що ціни на квартири в новобудовах у Львові зростали упродовж 2021 року і сягнули свого піку за минулі 8 років.

Водночас у Київському регіоні середня ціна повернулась до лютневої. Це пов’язано з двома факторами: більше об’єктів відновили діяльність і спостерігається неоднакова поведінка забудовників щодо власної цінової політики.

«60% новобудов столиці не змінили ціни у доларах США з лютого, 30% – підвищили, а 10% – відчутно знизили вартість метру у власних будинках, що привело середню ціну до рівня лютневої – 1270 доларів за метр», – коментують в ЛУН.

В Одеському регіоні також триває відновлення будівництва. Зміна вартості у кожному з класів також сигналізує, що забудовники намагаються знайти оптимальну ціну за сьогоднішніх умов.

«Ринок новобудов зараз однозначно на стороні споживача і подальший пошук балансу між попитом і пропозицією буде тривати ще деякий час. На практиці це означає, що відкрилось вікно можливостей спеціальних умов, акцій чи навіть індивідуальних пропозицій від забудовників для потенційних інвесторів», – коментує ситуацію на ринку Денис Суділковський, директор з маркетингу ЛУН.