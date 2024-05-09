Нова дорога, яка веде до приватного відпочинкового комплексу біля Східниці

Львівський активіст та волонтер Святослав Літинський у четвер, 9 травня, опублікував відео про будівництво дороги у гірському селищі Східниця, яка веде до приватного відпочинкового комплексу й пролягає його територією. Він звернувся до Східницької селищної ради із запитом про вартість будівництва. Там зазначили, що у 2021 році на будівництво дороги витратили майже 2 млн грн з держбюджету, а у 2023 році – понад 23 млн грн з обласного бюджету.

Йдеться про будівництво та ремонт дороги по вулиці Гірській, що на околиці Східниці. Довжина вулиці становить приблизно 1,2 км. Відпочинковий комплекс, до якого прокладають дорогу, зводить львівська компанія «Нормаз плаза», що входить до групи родини Ломаковичів. ТОВ «Нормаз плаза» у 2021 році отримало від Східницької селищної ради відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво комплексу.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, власником компанії на майже 30% є Віталій Ломакович, якого підозрюють у розкраданні 44 млн грн на будівництві військового ліцею в Червонограді. Ще на 20% «Нормаз плаза» належить ТОВ «Оптіма-капітал», власником якої є також Віталій Ломакович, та на 50% компанії «Вест енерджі», яка повністю перебуває у власності батька голови Львівської ОВА Зіновія Козицького. Додамо, що торік у травні АМКУ дозволив Козицькому придбати 50% у статутному капіталі «Вест Енерджі», яке займається гуртовою торгівлею пальним. Як вказано на аналітичній платформі YouControl, станом на 9 травня 2024 року Зіновій Козицький є власником компанії.

Майбутній готельно-відпочинковий комплекс зводять у три черги. Генплан передбачає, що на земельній ділянці площею 0,8891 га буде дев'ять відпочинкових будинків, котельня, трансформаторна підстанція, ресторан, парковка на 31 автомобіль тощо.

На сайті держзакупівель Prozorro оприлюднені два тендери на реконструкцію вул. Гірської у Східниці. Перший тендер Східницька селищна рада оголосила 6 вересня 2021 року й планувала витратити на реконструкцію дороги понад 13 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», яке за 12,8 млн грн мало до кінця 2022 року завершити роботи. Договір з підрядником розірвали у 2023 році через збільшення вартості робіт. За частину виконаних робіт підряднику заплатили майже 2 млн грн. Східницька селищна рада зазначила, що ці гроші виділили з держбюджету. У 2023 році вартість будівництва дороги зросла до майже 28 млн грн. Підряд знову отримало ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл», яке запропонував провести роботи за 27,5 млн грн. Як повідомляв Святослав Літинський, торік з обласного бюджету на реконструкцію виділили понад 23 млн грн. Завершити роботи планують до кінця 2024 року.

Зазначимо, що сайт LVIV.MEDIA, який належить Зіновію Козицькому, у лютому 2024 року повідомляв, що вартість будівництва дороги на Гірській становить лише 13 млн грн. Однак, як свідчать дані Prozorro, ще у липні 2023 року Східницька селищна рада уклала договір з «Онур конструкціон інтернешнл» на 27,5 млн грн. ЗМІ також зазначало, що готель насправді буде оздоровчим комплексом. Голова Східницької громади Іван Піляк у коментарі LVIV.MEDIA розповідав, що ремонт вулиці забезпечить не лише доїзд клієнтів до приватного комплексу, а й нібито «дасть доступ до цивілізації мешканцям хутора Гута, що розташований за ним».

Додамо, що департамент дорожнього господарства ЛОВА уклав угоду з польською компанією DROG-BUD на ремонт дороги місцевого значення «Ясениця – Новий Кропивник», яка неподалік готелю, за майже 300 млн грн. Завершити роботи планують до кінця 2024 року. Крім цього, управління капітального будівництва ЛОВА почало за 33 млн грн будувати у Новому Кропивнику, також неподалік готелю, Центр безпеки громадян. Сайт «Наші Гроші» повідомляв, що підрядник ТОВ «Будівельний альянс "Монтажпроект"», яке належить родині скандального бізнесмена Гринкевича, виграло аукціон без конкуренції й завищило ціни на роботи.