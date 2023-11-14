Львівська компанія «Нормаз плаза» будує готельно-відпочинковий комплекс біля села Новий Кропивник, що за 5 км від Східниці Дрогобицького району. Співвласником підприємства є радник міністра фінансів Віталій Ломакович та ТОВ «Вест Енерджі». Часткою у статутному капіталі «Вест Енерджі» володіють Зіновій Козицький та Микола Копитчак. Інформацію про будівництво опублікували одразу кілька анонімних Telegram-каналів. ZAXID.NET вирішив перевірити інформацію про це.

На порталі Єдиної державної системи у сфері будівництва йдеться, що Східницька селищна рада видала містобудівні умови та обмеження для «Нормаз плаза» у 2021 році. Готельно-відпочинковий комплекс зводять у три черги. Згідно з генпланом, на земельній ділянці площею 0,8891 га буде дев'ять відпочинкових будинків, котельня, трансформаторна підстанція, ресторан, автостоянка на 31 автомобіль тощо. На опублікованих в Telegram-каналі «Сніданок химери» фото видно, що частина будинків зведена. Один з них має п'ять поверхів.

Ініціатива «Спочатку дрони потім стадіони» повідомляє, що Львівська ОВА налагоджує інфраструктуру навколо майбутнього готельно-відпочинкового комплексу. Зокрема, у вересні Департамент дорожнього господарства уклав угоду з польською компанією DROG-BUD на ремонт дороги місцевого значення Ясениця-Новий Кропивник за майже 300 млн грн. Роботи мають завершити до кінця 2024 року. На технічний нагляд за ремонтом дороги витратять ще понад 2 млн грн. Зазначимо, що дорогу Львівська ОВА ремонтувала й у 2021 році й витратила на це 20 млн грн.

Відпочинковий комплекс зводять поблизу Нового Кропивника

Крім цього, управління капітального будівництва ще до оголошення тендеру почало будувати у Новому Кропивнику Центр безпеки громадян за понад 33 млн грн. Антикорупційне видання «Наші Гроші» повідомляло, що підрядник ТОВ «Будівельний альянс "Монтажпроект"» виграв аукціон без конкуренції, а низка цін у підсумковій відомості ресурсів перевищує ринкові.

Додамо, що Зіновій Козицький у 2023 році придбав частку у статутному капіталі «Вест Енерджі», яка перевищує 50% голосів у вищому органі управління товариства. Рішення про це 11 травня опублікували на сайті Антимонопольного комітету. У документі йдеться, що «Вест Енерджі» володіє 50% статутного капіталу «Нормаз плаза».

Згідно з інформацією бізнес-аналітичного сайту YouControl, ТОВ «Нормаз Плаза» зареєстроване у Львові з 2019 року. Керівником з 2021 року є Ростислав Дацків. До 2020 він був радником міського голови Львова. Основним видом діяльності підприємства є готельні послуги. ТОВ «Вест Енерджі» зареєстроване 2015 року у Львові й займається гуртовою торгівлею паливом. Директором компанії є Микола Копитчак.