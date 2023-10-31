Центр безпеки громадян будують у селі Новий Кропивник

На території Східницької громади на Львівщині збудують Центр безпеки громадян за 33 млн грн. Відповідний договір із підрядною організацією ТОВ «Будівельний альянс “Монтажпроект”» уклало управління капітального будівництва Львівської ОВА, пише антикорупційне видання «Наші Гроші».

Зазначається, що 25 жовтня за результатами тендеру управління замовило в ТОВ «Будівельний альянс “Монтажпроект”» будівництво Центру безпеки громадян селі Новий Кропивник Східницької громади. Компанія отримала підряд на 33 млн грн без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Раніше Львівська ОВА повідомляла, що будівництво Центру безпеки громадян у Новому Кропивнику почалось ще у листопаді 2022 року. Тоді зазначалося, що вартість будівництва – понад 23 млн грн. Частину грошей виділили з державного бюджету, решта – місцеві кошти.

«Центр безпеки громадян будують для оперативного реагування (до 20 хвилин) на звернення людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Головне завдання установи – ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій, а також надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах», – розповів тоді ZAXID.NET Роман Калагурський.

До кінця 2024 року підрядник має виконати загальні будівельні роботи, влаштувати інженерні мережі та комунікації, а також облаштувати підпірну стінку, встановити зовнішнє освітлення та провести благоустрій території.

За підрахунками видання, низка цін у підсумковій відомості ресурсів перевищують ринкові ціни. Зокрема дахові сендвіч-панелі з базальтової вати товщиною 200 мм коштують 2 580 грн за м2, однак на ринку можна знайти й дешевші варіанти – за 1630 грн за м2. Арматура композитна склопластикова коштує 19,75 грн/м. Тоді як виробники на ринку подають за 12,6 грн/м, що в півтора раза дешевше.

Директором і засновником «Будівельний альянс “Монтажпроект”» із Вінниччини є Роман Гринкевич – син львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Фірма заснована у 2018 році.