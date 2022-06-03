Проект «ВелоБескиди» переміг у 2020 році в конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку

Новий велопішохідний туристичний маршрут «ВелоБескиди» з’єднав Бориславську, Трускавецьку та Східницьку ОТГ. Тут проклали майже 100 км пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури, а також збудували 15-метрову оглядову вежу на горі Цюхів Верх біля села Орів.

Урочисте відкриття проекту «ВелоБескиди» відбулося 3 червня у Бориславі на території гірськолижного комплексу «Буковиця». Як повідомляє прес-служба ЛОДА, у межах проекту облаштували також байк-парк, встановили інформаційні туристичні знаки, створили веломайстерню та веломийку для туристів, облаштували велодоріжки та велотраси різної складності, загальною протяжністю 34,32 км, проклали пішохідні туристичні маршрути загальною протяжністю 59,64 км та облаштували оздоровчий шлях – «теренкур».

«Цей проект є фантастичним не лише тому, що з’явилося 100 кілометрів пішохідних та велотрас, велоспуски для даунхілу, на яких з часом проводитимуть змагання, але й тому, що його нам вдалося реалізувати усім разом. Ми його зробили для велоспільноти України разом з усією велоспільнотою нашої країни», – зазначив заступник керівника Львівської ОВА Олександр Кулепін.

Як інформував ZAXID.NET, проект «ВелоБескиди» переміг у 2020 році в конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Загальна вартість проекту становила 11,8 млн грн. З цієї суми 9,44 млн грн мали профінансувати з державного бюджету, а 2,36 млн – за співфінансування з місцевих бюджетів громад. Реалізацію проекту розпочали у квітні 2021 року, підрядником була компанія «Інтер-Буд-Інвест».