Загальна довжина веломаршрутів та трекінгових шляхів становитиме маже 60 км

Цього року завдяки проекту «ВелоБескиди» Трускавецьку, Бориславcьку та Східницьку громади на Львівщині об’єднають новими туристичними веломаршрутами, загальна протяжність яких майже 60 км. На це передбачено близько 12 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

У четвер, 1 квітня, у Львівській ОДА розповіли про погодження технічної документації та початок реалізації проекту. Передбачається облаштування чотирьох новаторських велосипедних та п’яти пішохідно-трекінгових маршрутів, двох спортивних велотрас, а також оглядової вежі на 15,6 м на горі Цюхів Верх, висота якої 931 м.

Велотраси й пішохідні шляхи облаштують на наявних стежках і шляхах у горах, аби звести до мінімуму втручання у рельєф території.

«Тепер до Трускавця можна буде приїжджати не тільки у санаторій на оздоровлення, по цілющу воду, до «Буковиці» – не лише на лижі, але й для того, щоб поїздити на велосипеді, пройтися за цікавим теренкур-маршрутом, а по дорозі ще й зайнятися різноманітними фізичними вправами на спеціально обладнаних майданчиках. А ще з вершини гори Цюхів Верх помилуватися краєвидами – там передбачене будівництво металевої оглядової вежі», –зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

Проєкт «ВелоБескиди» переміг у конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Загальна вартість проекту – 11,8 млн грн. З цієї суми 9,44 млн грн передбачає фінансування з державного бюджету, а 2,36 млн – співфінансування з місцевих бюджетів громад. Його втілення передбачене до грудня 2021 року.