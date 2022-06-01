На Львівщині запрацювало нове фермерське господарство, яке пропонує крафтову продукцію і приємний відпочинок на природі. Окрім туристів, кооператив піклується переселенцями зі сходу. Цим всім займається переселенка з Алчевська, яка приїхала на Львівщину ще у 2014 році, Катерина Тарасенко (псевдонім Лісова) разом з партнером.

Катерина згадує, що вперше приїхала у село у 56 років, до цього вона бачила сільських тварин лише по телебаченні чи з вікна машини. Але вона настільки їх полюбила, що її фермерський бізнес був дуже успішний. П’ять років разом з іншою тезкою вони розвивали «Козячу ферму двох Катерин». Зараз їхня співпраця закінчилася, і Катерина Тарасенко запустила з нуля нову локацію у с. Загірне на Стрийщині – «Карпатські ґазди».

Крафтові сири і карасики на мангалі

Торік ще спільний бізнес двох Катерин отримав грант корпорації Сorteva Agriscience. За його умовами, вони мали створити кооператив. Жінки зареєстрували «Карпатські ґазди», але через те, що бізнес-партнерки припинили співпрацю, кооператив не працював.

20 лютого господар козиної ферми із Загірного Василь Загородний запропонував Катерині Тарасенко співпрацю, разом вони відновили роботу кооперативу. Зараз там є 200 кіз, кучеряві свині породи мангалиця, 100 курей, бройлери. Ще планують завести качок, гусей і в’єтнамських свинок.

Для туристів організовують дегустацію сирів, проводять екскурсії фермою та місцевістю, неподалік є Підгорецький палац, який також нещодавно почав приймати відвідувачів. Щосуботи власну продукцію продають на фермерському ярмарку у центрі Львова.

На території є три рибні ставки загальною площею 2,4 га. Для їхнього зарибнення цього року фермери витратили 48 тис. грн. День рибальства вартуватиме відвідувачам 150 грн. Улов понад 5 кг оплачується додатково. Вартість будиночка – 400 грн/добу, альтанки – 200 грн (мангал і дрова входять у вартість).

Загалом на ставах у Загірному є шість альтанок і 1 дерев’яний будиночок для ночівлі з вигодами на вулиці, планують збудувати ще кілька. На території є мангали для барбекю, гойдалки для дітей, планують запустити прокат велосипедів.

Біля ставків можна порибалити, засмажити рибу на мангалі та організувати пікнік (фото кооперативу «Карпатські ґазди»)

«Дах над головою» для переселенців

Козина ферма не єдина локація, яка запрацювала цієї весни на Стрийщині. Війна створила нові виклики, і кооператив швидко відреагував на них. За два кілометри у смт. Дашава в недобудованому кафе «Престиж» Катерина Тарасенко з партнерами створила центр для переселенців. З 1 березня тут почали приймати людей з «гарячих» точок.

«Спочатку це були мої знайомі. Потім ми розмістили інформацію на сайті «Прихисток», у волонтерів. Створили мінімальні умови. Є кімнати, душі, туалети. Я сама переселенка з Алчевська з 2014 року. І сама живу в цьому шелтері», – розповідає Катерина.

Лише дорослі мешканці притулку «Дах над головою» сплачують 150 грн в день за проживання і триразове харчування. Зараз там проживає 30 людей, раніше шелтер приймав до 70 переселенців. Люди радо допомагають господарям. З однієї сторони це віддяка, з іншої – праця відволікає від тривожних новин з дому.

«У мене син з Лиману, зараз воює на сході. Коли я цілий день сиджу в новинах, у мене тиск скаче за 240. Тут живе молода жінка з 6-річною дитиною. Нещодавно їй знайомі прислали відео, що її будинку вже немає. А чоловіка мобілізували вже звідси», – пояснює Катерина.

Тому переселенці самі просять залучати їх до праці, щоб не думати про війну і проблеми. Самі прибирають, доробляють ремонт, закупляють продукти і готують їжу не тільки для себе, а й туристів, яких тут теж можуть переночувати. У цьому ж приміщенні є басейн і сауна. Зараз їх дообладнують і будуть використовувати за призначенням, що стане ще однією туристичною пропозицією.

Притулку «Дах над головою» часто привозять гуманітарну допомогу з-за кордону, але всі потреби вона не забезпечує (фото Катерини Лісової)

Власникам іноді важко справитися з витратами. Але їм активно допомагають волонтери і благодійні організації з-за кордону. Катерина розповідає, що знайомі і друзі з Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії надсилають гуманітарку. Чеська компанія «Людина в біді» забезпечила притулок новими розкладачками, матрацами, ковдрами, подушками, постіллю, посудом, побутовою технікою. Інтернаціональний медичний корпус допоможе дообладнати каналізацію, провести гарячу воду.

«Звичайно, є проблеми. Набігають великі рахунки за комуналку, які ми погасити не можемо. Намагаюся подаватися на гранти, часом отримую відмови. Шлях нелегкий, але людей виселяти ми не будемо», – запевняє жінка.

Знову все спочатку

Катерина Тарасенко почала новий бізнес-проект у свої 63 роки. До кооперативу «Карпатські ґазди» входить четверо партнерів. Це власник земельної ділянки зі ставками у Загірному Василь Загородний. Катерина Лісова відповідає за гранти, консультування і промоцію. Третім учасником є Ігор Гриньків, який має сімейну ферму в Уличному, він на 8 га землі вирощує сільськогосподарські культури. Із ще одним членом кооперативу, який мав ферму у передмісті з Харкова, з 28 лютого втрачений зв’язок. Партнери достеменно не знають, чи він виїхав з України і чи досі живий.

Попри війну і економічну нестабільність роботу фермерського господарства запустили навесні 2022 року. Люди, втомлені тривожними новинами, охоче приїжджають на відпочинок на природі. А робота з переселенцями для Катерини Тарасенко полягає не тільки в їхньому прихистку, а й в мотивації жити і розвиватися дальше.

«Я мала багато напрацьовок за ті 5 років, що я жила в Тухлі і розвивала ферму двох Катерин. Сири я вмію робити, зараз навчаю переселенок. Ми активно працюємо у багатьох напрямках. Манни з неба не чекаємо», – каже Катерина Тарасенко.

Катерина Тарасенко (Лісова) вкотре почала бізнес-проект з самого початку (фото з Facebook)

Жінка має два сертифікати бізнес-тренера, тож охоче надає консультації, допомагає писати бізнес-плани. Підбирає гранти, за якими переселенці можуть відновити чи заново почати власну справу. Вона голова громадської спілки «Дах над головою», член правління «Смак українських Карпат» і співзасновниця кооперативу.

«Я вже 8 років тут. У мене вже в голові вклалося, що я без житла. На пенсії у мене майже нульові шанси. Але людям зараз теж важко. І я стараюся їм донести, що життя з нуля можна почати», – впевнена переселенка з Алчевська Катерина Тарасенко.

Жінка наголошує, що у притулку залишаються ті, кому нікуди вертатися. Але їхній оптимізм і віра в перемогу дають наснагу жити далі.