За минулі від початку війни два місяці у Львові суттєво зросла кількість людей. Одні з них потребують послуг, інші – хочуть осісти і зайнятись бізнесом, як у «довоєнному житті». Сьогодні на сайті OLX можна знайти понад сотню оголошень про продаж діючого бізнесу у Львові – від ресторанів і салонів з весільними сукнями до невеликих магазинів і міні-кав’ярень. ZAXID.NET розповідає, який бізнес і за скільки можна купити у Львові, що сьогодні приносить прибуток і які настрої у власників бізнесу у західному регіоні.

Оскільки з початком війни Міністерство юстиції закрило доступ до державних реєстрів, то наразі не можна відстежити і порівняти кількість укладених угод про купівлю-продаж готового бізнесу у довоєнний і воєнний періоди. Та якщо проаналізувати причини продажу бізнесів у Львові, то можна припустити, що кількість пропозицій залишається на приблизно одному рівні – про «продаж через війну» ідеться в одиничних випадках.

Заклади харчування

Кав’ярня Te Amo Lviv відкрилась лише у червні минулого року і одразу стала популярною – насамперед серед експатів та мистецьких кіл. Її власник – Танмай Наскар, виходець з Індії, письменник та вчитель, який встиг пожити у багатьох містах Європи i обрав Львів. Та зараз Танмай Наскар перебуває у Польщі, куди виїхав з початком війни Росії проти України.

«Так, це правда. Я продаю Te Amo Lviv через війну. Це дуже сумно. Але умовою продажу є заборона на ребрендинг. Кафе залишиться зі своєю назвою», – сказав власник у коментарі ZAXID.NET.

Заклад розташований на вул. Стефаника, 16. Він продається з усім обладнанням та меблями, технологічною підтримкою, базами постачальників, готовим меню.

Арт-кафе Te Amo Lviv виставлене на продаж

«Очікувана щомісячна виручка – 90 000-150 000 грн. Для підтримки бізнесу потрібно 30 клієнтів, з середнім раxунком 100 грн. Приклад: один капучино 55 грн, один чізкейк – 69. Прибуток з однієї кави – 300%, прибуток від їжі та десертів – 200-250%. За рік очікуваний оборот становить 1,2-2 млн грн», – ідеться в оголошенні.

Ціна продажу не розголошується. Майбутнього власника попереджають про ціну оренди приміщення – 900 доларів на місяць, перший місяць – у подарунок, договір підписаний на 2 роки 6 місяців.

Продається у Львові ще одне популярне місце – заклад «Добрий пес» на вулиці Дорошенка, що спеціалізується на авторських хот-догах. Ціна угоди, вказана в оголошенні, становить 6 500 доларів. Приміщення також в оренді і має дворічний договір на встановлення літнього майданчика.

На відміну від Танмая Наскара, власники не заперечують, якщо покупець змінить напрямок бізнесу.

«Ми продаємо не через війну, виставили на продаж ще раніше. Зараз у Львові багато людей і такий бізнес навпаки процвітає», – сказали ZAXID.NET у «Доброму псі».

У "Доброму псі" поки ще роблять авторські хот-доги

Для тих, хто не хоче займатися кухнею, є приваблива пропозиція на проспекті Чорновола: можна придбати магазин з продажу розливних напоїв (пиво з кранів). В оголошенні зазначено, що заклад працює вже 4 роки, отже клієнтура напрацьована. Ціна – 6 500 доларів, приміщення в довгостроковій оренді.

Якщо вас цікавить бізнес у сфері фаст-фуду, але ви обмежені в коштах, то у самому центрі Львовa на вул. Валовій можна придбати за 3 500 доларів заклад «Млинці». Наразі він зачинений, власники кажуть, що не мають часу займатися ним. Продається все обладнання закладу, аксесуари, база постачальників, є дозвільні документи на вивіску тощо. Переуступка оренди приміщення площею 10 метрів становить 5000 грн на місяць.

Тут же, на Валовій, продається ще один заклад, щоправда, зовсім іншої категорії. Депо лаунж має площу у 280 метрів. В оголошенні вказана ціна у 95 000 доларів, але також зазначається, що вона – договірна. Заклад працює на цьому місці вже 8 років. За оренду треба платити окремо.

«Заклад діючий і прибутковий! В закладі є 9 окремих кімнаток, одна віп-кімнатка, 10 столів.

Можна доробити також гардеробну або ще доставити столи», – ідеться в оголошенні.

Кальян-бар в центрі Львова на продаж

У ціну включене все професійне обладнання, зокрема кухні, а також меблі та аксесуари. Продаж – у зв’язку з поділом бізнесу.

Також у центрі продається ще один відомий у любителів такого виду відпочинку кальян-бар – 1000+1 ніч на вул. Братів Рогатинців. Його площа – 100 метрів, ціна, вказана в оголошенні, – 12 500 доларів. На ринку заклад працює вже 10 років.

Ще один лаунж-заклад продається на вулиці Грушевського. За 35 000 доларів власник віддає все, що є в приміщенні і використовується в роботі. Каже, що причина продажу проста – потрібні гроші через ситуацію в країні.

На вул. Січових Стрільців продається двоповерхова піцерія Easy площею 70 метрів на 30 посадкових місць і літнім майданчиком на 4 столики. Заклад із кінотеатром і музичним обладнанням продається терміново. Ціна, вказана в оголошенні, – 14 900 доларів.

За удвічі меншою ціною можна придбати доставку піци. Бонусом до усього кухонного обладнання – власний сайт, сервіс доставки з кур’єрами і зареєстрованою торговою маркою Pizzalviv.

Не центром єдиним. На вулиці Кульпарківській у Львові продається величезний ресторан «Три корони» на три зали і з кухнею площею 90 метрів. Ціна – 20 000 доларів. У неї входить все обладнання, включно зі специфічним, дизайнерські меблі, технологічні карти на меню, договори з постачальниками, кур’єрськими службами і власний сайт.

Сімейний ресторан на три зали на вул. Кульпарківській

«Зацікавлений передати у хороші руки людини, яка справді хоче зайнятись цим бізнесом», – каже власник.

Продається також і відоме двоповерхове кафе з терасою у львівському Парку культури і відпочинку. Щоправда, працює такий бізнес тільки в теплу пору року, а коштує, згідно з оголошенням, 20 000 доларів.

Щоліта двоповерхова тераса відкривається у парку культури

Якщо вас цікавлять більш «прохідні» місця, ніж Парк культури, то серед оголошень є кілька про продаж кафе і кондитерських у торгових центрах. Наприклад, на «Південному» або в Підрясному. Ціни коливаються від 12 000 до 35 000 доларів.

Проживання

У відкритому доступі оголошень про продаж готелів у Львові немає. Але можна купити антихостел Forrest на 26 місць із капсульною концепцією у самому центрі міста – на вул. Фурманській. Власник розповів ZAXID.NET, що вже давно збирався продати хостел, що успішно працював кілька років, адже має інші плани для розвитку.

Концепція хостелу Forrest - капсульні кімнати

Невеликі готелі і комплекси відпочинку на продаж можна знайти за межами міста – в області. Наприклад, у Дрогобичі продається відпочинковий комплекс за 100 000 доларів.

Магазини

На другому місці за кількістю – оголошення про продаж продуктових магазинів. Ціни на них різняться, але всі власники запевняють у рентабельності.

Продуктовий магазин з торговою площею 48 метрів на початку вул. Хмельницького власники, які виїжджають за кордон, готові продати за 11 500 доларів. Кажуть, лише товару у ньому на майже 6 000. Окрім того – ремонт, меблі, 9 холодильників, термінал, касовий апарат, база постачальників і постійні клієнти.

Ще один, до того ж – новий, магазин продуктів площею 50 метрів продається на вулиці Рубчака за 7 000 доларів. За приблизно таку ж суму можна купити магазин з цукерками у самому центрі Львова – на вулиці Пекарській. Власниця каже, що від клієнтів немає відбою, а бонусом є великий підвал, де можна облаштувати кав’ярню.

Загалом пропозиції з продажем продуктових магазинів із усім обладнанням і налагодженим обігом є в кожному районі Львова. Також є кілька пропозицій з продажу магазинів дитячих товарів вартістю від кількох до 100 тисяч доларів.

Різноманітні салони

На проспекті Свободи у Львові продається один із популярних салонів весільних суконь. Власники кажуть, що до них звертаються і клієнти з інших областей, а стале місце салон має вже понад 5 років.

«У ціну входить: впізнаване ім'я, весь товар (сукні, фати та аксесуари), меблі, оновлений сайт, розкручені сторінки в інстаграмі та фейсбуку з налаштованою рекламою, готові відфільтровані роками контакти найкращих постачальників, контакти кравчинь, з якими співпрацюємо», – ідеться в оголошенні.

Весільні сукні чекають на сезон попри війну

Ціна – 9 000 доларів. Бонус – консультації у перший місяць роботи. Дохідність, за словами власників, – від 60 до 250 тис. грн в місяць, залежно від сезону. Наразі важко сказати точно, як війна вплине на рентабельність такого бізнесу, адже сезон весіль ще не почався на повну.

Неподалік від центру, на вул. Ставовій, терміново продається діючий салон краси за таку ж ціну, як і весільний салон. Площа – 64 метри. Стрижки і манікюр користуються більшим попитом під час війни, аніж весільні та вечірні сукні, та варто тверезо врахувати багато факторів перед такою покупкою.

«Комплектація: 2 перукарські місця, 2 манікюрні, 1 педикюрне крісло, 1 масажний кабінет, 1 кушетка лешмейкера в залі, стійка адміністратора, 1 візажний стіл, куток очікування, кухня. При бажанні можна ще доукомплектувати, площа дозволяє», – ідеться в оголошенні.

Майже утричі більший за площею салон краси продається у Личаківському районі Львова. Ціна, відповідно до оголошення, – 12 000 доларів.

У «комплект» до салонів краси і весільних суконь можна знайти оголошення про продаж флористичних салонів і магазинів зі сезонними живими квітами та популярними цілий рік вазонами. Про рентабельність такого бізнесу під час війни можна думати скептично, але може це справа вашого життя.

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Модераторка Young Business Club і коуч власників бізнесу Оксана Мельник каже, що до неї звертаються люди, які з початком війни в Україні зіштовхнулись із труднощами, але опускати руки не збираються. За її словами, загалом бізнес-середовище у Львові налаштоване рішуче і готове до розвитку і масштабування. А багатьох війна підштовхнула пришвидшити вихід на європейські ринки, адже Європа, попри іншу бізнес-специфіку, потребує української експертизи.

Отже, немає поганого моменту для того, щоб почати жити життям, якого ви хочете.