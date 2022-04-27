На підтримку місцевого бізнесу в умовах війни планують витратити 50 млн грн з бюджету Львівської області. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький затвердив спеціальну програму, яка передбачає безповоротні виплати до 500 тис. грн на одну компанію. Загалом очікується, що фінансовою підтримкою зможуть скористатися 250-300 підприємств – як евакуйованих із зони бойових дій, так і місцевих.

ZAXID.NET з’ясував, які компанії і для чого зможуть отримати гроші.

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Загалом програма підтримки бізнесу передбачає три види грошової допомоги, але конкретне підприємство може отримати лише одну із них.

«Скористатися одночасно всіма видами допомоги підприємство не може, тому має визначити для себе пріоритет, – каже начальник управління промисловості, підприємництва та інвестиційної політики ЛОВА Орест Гринів. – Якщо це релоковане (переміщене) підтриємство, то логічно, що воно може подаватися суто на допомогу для таких підприємств. Але якщо воно вже зареєстроване на території області, то може подаватися і на інші види допомоги».

За словами Гриніва, Львівщина стала першим регіоном в Україні, де прийнята така програма підтримки і залучення бізнесу, бо заохочує переміщені підприємства реєструватися на території Львівщини. Саме перереєстрація бізнесу і є основним критерієм отримання різних видів допомоги. «Логіка така, щоб вони тут платили податки. Якщо вони тут працюють, місцеві бюджети мають отримувати надходження», – пояснює Орест Гринів.

Перший вид допомоги передбачений суто для переміщених на Львівщину підприємств

Безповоротну допомогу у 100 тис. грн можна отримати за умови, якщо компанія не лише перенесла виробничі потужності на Львівщину, а й перереєструвалась тут. Також компанія може отримати ще 100 тис. грн, якщо створить не менше 20 нових робочих місць. Загалом на підтримку релокованих підприємств передбачена половина загального ресурсу програми (25 млн грн).

За даними ЛОВА, з постраждалих від війни регіонів переїхали на Львівщину близько 100 підприємств різних видів діяльності, з яких близько 40 вже відновили виробництво на території області. При цьому 10 переміщених компаній перереєструвалися і сплачують тут податки, інші – в процесі перереєстрації.

Другий вид допомоги – ваучерна підтримка мікро- та малого бізнесу на маркетинг і сертифікацію

Допомога передбачена мікро- та малому бізнесу, не тільки переміщеному в час війни, а й місцевому, в розмірі:

не більше 50 тис. грн на маркетингові ваучери (створення/оновлення вебсайтів, їх просування; розроблення бренду продукції, логотипу, дизайну упаковки; поширення продукції в онлайн-магазинах; участь у маркетингових заходах (виставки, промоційні кампанії, ярмарки, бізнес-покази); проведення промоційної та маркетингової компанії);

не більше 80 тис. грн на ваучери для сертифікації продукції (отримання національних сертифікатів та проведення сертифікації в міжнародних організаціях).

При цьому частка власних витрат компаній на отримання таких послуг повинна становити не менше 30% суми від загальних витрат, решту (до 70%) компенсують в межах програми. Загалом на це передбачено 5 млн грн.

«Цим видом допомоги можуть скористатися усі суб’єкти підприємницької діяльності мікро- та малого бізнесу (фізичні особи підприємці та юридичні особи, що здійснюють діяльність за КВЕД 2010), крім ліцензованих видів діяльності. Наприклад, приватні поліклініки не можуть подавати заявку, або виробники алкоголю чи тютюнових виробів не можуть претендувати на цей вид допомоги», – пояснив Орест Гринів.

Третій вид допомоги – на закупівлю обладнання підприємствам харчової, легкої і машинобудівної промисловості

Підприємствам зі сфери виробництва одягу, продуктів харчування, машин та устаткування надається безповоротна фінансова допомога від 20 до 500 тис. грн на закупівлю обладнання. При цьому підприємство має бути зареєстрованим у Львівській області та здійснювати неперервну активну діяльність упродовж двох років.

Також умовою отримання цього виду допомоги є те, що підприємство має створити не менше 5 нових робочих місць під час воєнного стану на момент подачі заявки. Загальний ресурс на цей вид допомоги 20 млн грн.

Як і коли виплачуватимуть допомогу

27-28 квітня починається прийом документів для участі у програмі на отримання першого та третього виду допомоги. Ваучерну підтримку фінансуватимуть орієнтовно з середини травня. Відбір заявок здійснюватиме спеціальна експертна комісія ЛОВА, яка і визначатиме, хто з підприємств отримає гроші. За результатами відбору департамент економічної політики ЛОВА укладає договір з підприємством та виплачує кошти.

Як пояснив Орест Гринів, програма діє на час воєнного стану. 50 млн грн виділили, виходячи з теперішніх можливостей обласного бюджету. Чи будуть додаткові гроші – наразі невідомо. «Усе залежить від наповнення бюджету. Якщо буде дефіцит, то більше коштів точно не додадуть. Якщо буде якийсь оптимістичний прогноз виконання обласного бюджету, тоді можливо додадуть ще якісь кошти», – розповів Орест Гринів.

За розрахунками ЛОВА, передбаченими програмою видами допомоги зможуть скористатися близько 250-300 підприємств.

Раніше Львівська міськрада заявила про пільги для місцевого бізнесу, який допомагає переселенцям та армії. Зокрема, звільнили від сплати оренди заклади громадського харчування, пообіцяли гранти на першочергові витрати бізнесу.