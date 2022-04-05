Підприємства різних сфер переїхали працювати на Львівщині

На Львівщину з постраждалих від російської агресії регіонів переїхали вже 48 підприємств, таким чином вдалося зберегти понад 500 робочих місць.

За даними департаменту економічної політики Львівської ОДА, станом на 5 квітня на Львівщину з інших регіонів евакуювали вже 48 підприємств різних видів діяльності, вдалося зберегти 524 робочі місця.

«Важливою частиною релокації є перевезення працівників компаній – фахівців своєї справи, без яких функціонування виробництва стає неможливим, а отже і збереження робочих місць. Спільно з нашими територіальними громадами та місцевими підприємцями нам вдалося налагодити цей процес», – зазначають в департаменті.

Посадовці ЛОДА уточнили ZAXID.NET, що, зокрема, на Львівщину переїхали сім підприємств сфери машинобудування, чотири підприємства харчової промисловості, також є підприємства меблевої промисловості та деревообробки, легкої та хімічної промисловості, будівництва.

Місцева влада і надалі обіцяє допомагати всіх, хто має намір перевезти бізнес на Львівщину і тут працювати.