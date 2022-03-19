На Львівщині консервний завод працює на повну потужність

На Львівщині запрацював консервний завод. Підприємство вдалося запустити до максимальних потужностей за короткий час, повідомила прес-служба Львівської обласної ради у суботу, 19 березня.

Замовлень у заводу вже є на три місяці наперед. Підприємці просять не розголошувати їхні прізвища, назву підприємства та його місцерозташування.

«Дякую власникам заводу і його працівникам за титанічну працю, зокрема розробку нової рецептури продукції, швидке переоснащення виробництва, постійне вирішення проблеми з логістикою та поставкою сировини через бойові дії. Зараз керівництво підприємства працює над якнайшвидшим запуском нових ліній виробництва консерв», – повідомив голова обласної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу Юрій Раделицький.

До слова, ще два підприємства на Львівщині перепрофільовують своє виробництво та розробляють зовсім нові для себе види продукції, зокрема консерви.

Власників бізнесу, які мають можливість випускати таку продукцію у ЛОР просять не зволікати, а розпочинати змінювати своє виробництво та переходити на нові потреби ринку.

Як інформував ZAXID.NET, з початком війни понад 100 підприємств з центру і сходу України виявили бажання переїхати на Львівщину.