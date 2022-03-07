Усі підприємства харчової промисловості мають нарощувати виробництво

Власники корів, як сільські мешканці, так і фермерські господарства Рівненської області, почали безкоштовно віддавати молоко для потреб військових. Після переробки на заводах молочну продукцію відправляють на передову.

Про це начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив у понеділок, 7 березня. «Наприклад, товариство «Радивилівмолоко» для виробництва масла і сиру використовує понад 180 тонн продукту в день. Дякую соціально-відповідальному бізнесу за підтримку», — написав Віталій Коваль.

Він також закликав усіх підприємців та підприємства відновлювати виробництво та працювати, адже це важливо як для мешканців області, так і для підтримки військових. Раніше голова обласної адміністрації підписав наказ про заборону необґрунтованого підвищення цін на деякі види товарів.