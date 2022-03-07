Кошти на підтримку українських військових надходять як з України, так і з-за кордону

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні на спеціальний рахунок Національного банку України надійшло понад 10,3 млрд грн на підтримку української армії.

«Станом на 7 березня 2022 року на спецрахунок перераховано понад 10,2 млрд грн в еквіваленті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема, зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу», – йдеться у повідомленні Нацбанку у Facebook.

Зокрема, понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Із загальної суми коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – 4 285,8 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – 420 млн грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн. Допомогти українській армії можна тут.

Окрім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, надійшло 63,2 млн грн в еквіваленті.

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