Гроші для допомоги армії можна переказати на спеціальний рахунок НБУ

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України.

«Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності», – йдеться в повідомленні НБУ у четвер, 24 лютого.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у іноземній валюті:

У USD

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

У GBP

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

У EUR

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

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