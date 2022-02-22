За зібрані гроші українську армію забезпечують технікою та усім необхідним

Один з найбільших благодійних фондів з підтримки армії «Повернись живим» упродовж останньої доби отримав рекордну фінансову підтримку від підприємців та пересічних громадян. Лише на платформі Patreon фонд уже назбирав 100 тис. доларів, і гроші продовжують надходити. Найбільший одноразовий платіж, який вдалося отримати на допомогу армії – це 5 млн грн від українського айтівця.

22 лютого благодійний фонд «Повернись живим» зібрав майже 100 тис. доларів на Patreon і опинився у десятці лідерів на цій платформі. Як повідомили у виданні Nachasi, станом на обід 22 лютого ініціатива має понад 4300 підписників на Patreon. Співробітник фонду «Повернись живим» Олег Карпенко підтвердив ZAXID.NET, що активність підписників на Patreon зросла нещодавно. З цим, каже Олег Карпенко, допомогла співпраця з ІТ-компаніями.

«Дійсно, активність почалася після запуску спільного проекту з DOU, які розмістили в себе флешмоб на підтримку нас у Patreon, і з того часу наш патреон виріс майже в 5 разів», – розповів Олег Карпенко.

За словами співробітника БФ «Повернись живим», кількість пожертв на армію суттєво зросла після визнання Росією «ЛНР» та «ДНР». Найбільший внесок наразі зробив засновник ІТ-платформи DOU Максим Іщенко – він одним платежем пожертвував військовим 5 млн грн.

«Надходження зросли кардинально. Зараз серед бізнесу поширюється неформальний флешмоб, з допомогою якого бізнес реагує на заяви Росії про визнання «ЛНР» і «ДНР». Всі розуміють, що потрібно зміцнювати армію», – каже Олег Карпенко.

Наразі загальну суму, яку вдалося зібрати за останню добу, в благодійному фонді ще не підрахували. Втім уже зрозуміло, що за одну добу вдалося залучити більше грошей, ніж зазвичай збирають за місяць. Так, за весь січень фонд «Повернись живим» зібрав понад більше 6 млн грн, а за останню добу на рахунок фонду надійшло 5 млн грн лише від однієї людини, а пожертв, хоч і в менших сумах, було сотні.

Олег Карпенко каже, що дуже активно військовим допомагають не лише ІТ-компанії, але й інший бізнес. Усі гроші волонтери скеровують на забезпечення зенітно-ракетних полків і на інші потреби армії.

«Закінчуємо обладнання пунктів управління чотирьох зенітно-ракетних полків. Зараз закінчуємо обладнання четвертого полку і будемо переходити до інших проектів. Один з наймасштабніших – це питання територіальної оборони, залучаємо на це кошти. Ми вже вклали майже 2 млн грн на запуск командного пункту та кол-центру територіальної оборони. Зараз будемо переходити до регіональних управлінь і до деяких прикордонних бригад, які межують з Білоруссю і Росією», – розповів Олег Карпенко.

Хто жертвує гроші на армію і як долучитись?

Чимало бізнесменів та компаній уже публічно повідомили про перерахунок значних сум у благодійний фонд «Повернись живим». Раніше ZAXID.NET повідомляв про львівську дизайнерку Марію Фуртас, яка перерахувала 100 тис. грн на військовим. Ще 102 тис. грн пожертвували автори подкасту «Шит ай ноу». Засновник ІТ-платформи Dou Максим Іщенко перерахував у фонд 5 млн грн, компанія Awesomic пожертвувала 1 млн грн, N-iX – 900 тис. грн, а Intellias – 600 тис. грн.

Зараз у соцмережах набирає популярності флешмоб про допомогу армії, тож перелік компаній, які долучаються, постійно росте. Щоб підтримати наших військових, ви можете перерахувати гроші за допомогою спеціальної платформи або за рахунком UA383052990000026005015017860. Будь-який внесок дуже важливий.

«Повернись живим» — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, його у 2014 році заснував ІТ-спеціаліст з Києва Віталій Дейнега. Фонд забезпечує усі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою. Фонд також навчає снайперів, саперів, артилеристів, операторів безпілотних літальних апаратів та фахівців з домедичної допомоги.