Після погроз Путіна львів'яни нагадали, що українці боронитимуть свою державу

Після того, як російський президент Володимир Путін заявив про визнання «ЛНР» та «ДНР» і доручив ввести на окуповані українські території російські війська для «підтримки миру», львів'яни стали збиратись на вул. Левицького, 95 біля приміщення Консульства Росії. Заклики приходити на 23:30 до Консульства, аби нагадати, що українці боронитимуть свою державу, поширили у Facebook різні активісти, як-от керівниця місцевого осередку Демсокири Анна Бару та волонтерка і активістка БПП Уляна Дідич.

Кілька десятків людей, серед яких ветерани АТО, громадські активісти і волонтери, співали повстанські пісні і тримали українські прапори та плакати з написами «Віримо в ЗСУ», «Путін – х..ло», «Гідність та свобода – порятунок України та смерть Росії! Боротьба триває!», «Над примиренням працюють ЗСУ». Пізніше вони приклеїли їх до воріт Консульства РФ.

Також біля Консульства Росії були присутні кілька патрульних поліцейських та заступник керівника ГУ Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець. Акція львів'ян тривала приблизно 40 хвилин.

Додамо, що Консульство Росії у Львові оголосило, що не прийматиме відвідувачів через коронавірус, а лише видаватиме документи у визначені години щопонеділка. На території Консульства постійно є люди та охорона.