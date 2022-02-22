28-річна дизайнерка Марія Фуртас перерахувала 100 тис. грн у благодійний фонд «Повернись живим»

Львівська дизайнерка Марія Фуртас (Мері Фуртас) пожертвувала 100 тис. грн на українську армію. Чек про переказ грошей благодійному фонду «Повернись живим» дизайнерка опублікувала в Instagram-сторіс.

28-річна дизайнерка та засновниця бренду СULTNAKED Марія Фуртас повідомила про те, що від імені бренду перерахувала у БФ «Повернись живим» 100 тис. грн увечері понеділка, 21 лютого. Вона запостила сторі в Instagram, де опублікувала квитанцію про грошовий переказ.

Марія Фуртас опублікувала чек про перерахунок грошей на потреби армії

Також Марія Фуртас поширила посилання на допис благодійного фонду «Повернись живим», який збирає гроші на допомогу українській армії.

Марія Фуртас – фешн-фотографиня, з юного віку знімала моделей, у тому числі для журналу Vogue. У 2017 році вона заснувала бренд жіночого одягу СULTNAKED. У 2020 році Марія Фуртас cтала головною редакторкою журналу PINK.

Перерахувати гроші у благодійний фонд можна на спеціальній платформі.