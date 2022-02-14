На два дні благодійної акції консультантами в магазинах Dodo Socks стали відомі впливовці Львова та Києва

Український бренд шкарпеток і білизни Dodo Socks організував благодійний аукціон на підтримку українських військових. За два дні акції зібрали 614 798 грн. Ці кошти перерахують у благодійний фонд «Повернись живим».

Аукціон відбувся цими вихідними, 12 та 13 лютого, у фірмових крамницях Dodo Socks у Львові та Києві. Організатори планували зібрати 500 тис. грн на потреби української армії, однак, як повідомили ZAXID.NET ініціатори акції, за два дні на благодійному аукціоні зібрали 614 798 грн.

Під час аукціону можна було придбати продукцію Dodo Socks та поспілкуватися з впливовцями Львова та Києва, які виступили консультантами магазинів. Серед них Катерина Кіт-Садова, Сашко Горонді, Майл Щур, Фоззі, Діма Малєєв, Максим Щербина, Сергій Майдуков, Альберт Цукренко, Тарас Стадницький, Володимир Андрєєв та інші.

Збір коштів у межах благодійної акції наразі закритий. Взяти участь у ній можна було лише 12 та 13 лютого безпосередньо в крамниця. Акція не поширювалася на онлайн-покупки .

Dodo Socks – популярний український бренд шкарпеток та білизни, що має магазини у Львові та Києві. Виробництво компанії розташоване у Рубіжному на Луганщині.