Протягом останніх кількох років в Україні та у Львові зокрема активно зростає кількість соціальних підприємств, які, на відміну від традиційного бізнесу, мають на меті не лише отримати дохід, а й допомогти вирішити певну соціальну проблему. Такі підприємства привертають увагу людей до основних негараздів, що існують у нашому суспільстві. І, по суті, кожен, хто придбає їхню продукцію, долучається до доброї справи (допомога вразливим групам населення, опіка над безпритульними тваринами, зменшення нашого впливу на екологію тощо).

ZAXID.NET розповідає, які соціальні підприємства функціонують у Львові та в чому полягає їхня основна місія.

«Майстерня мрії»

Підприємство, що виготовляє трав’яні чаї, спрямовуючи половину прибутку на забезпечення роботи Центру денного перебування для молоді з ментальними порушеннями.

«З самого заснування громадської організації ми знали, що це має бути соціальне підприємство. Бо бачимо, що це чудова можливість для організації бути незалежною і фінансово сталою, а отже і більш вільною в своїй діяльності. Девіз нашого соціального підприємства: “Насолоджуйся смаком – змінюй світ”. Ми пропонуємо якісний та смачний продукт, який творить соціальні зміни», – зазначає співзасновниця підприємства Анна Іванічева.

«Горіховий дім»

Пекарня-кондитерська 40% від прибутку скеровує на соціальні проекти власного фонду, зокрема на утримання Центру інтегральної опіки для жінок, які опинилися у кризових ситуаціях.

Юрій Лопатинський, засновник підприємства, розповідає: «Ми діяли як громадська організація, надаючи послуги потребуючим людям, а для того, щоб мати змогу робити це незалежно від зовнішніх ресурсів, вирішили заробляти гроші самостійно. Коли наша діяльність набрала розголосу, це почали називати соціальним підприємництвом».

Основна місія «Горіхового дому», за словами Юрія Лопатинського, це подолання/зменшення бідності. Компанія робить це через підтримку жінок, що опинились у складних життєвих обставинах.

Woodluck

Соціальна майстерня, що виготовляє меблі, залучаючи до роботи чоловіків, які пройшли реабілітацію від алко- та наркозалежності в реабілітаційних центрах.

«Коли я навчався у Львівській бізнес-школі, презентував проект такого коворкінгу, де люди могли би прийти працювати. Але коли ми сіли рахувати бюджет, то зрозуміли , що на цьому насправді неможливо буде заробляти і виникла ідея створення майстерні. Я мав досвід навчання за кордоном і бачив, як працюють соціальні підприємства в інших країнах, тому розумів, що від самого початку це має бути соціальний бізне», – ділиться історією створення майстерні її засновник Андрій Левицький.

За словами Андрія Левицького, майстерня також допомагає меблями сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Соціальне ательє «Butterfly»

Працюючи у соціальній сфері, засновниця ательє Уляна Дорош зрозуміла, що жінки, постраждалі від насильства, бояться йти від своїх кривдників через фінансову залежність від них. Вона вирішила створити гідні умови праці для таких жінок. Так і з’явилось перше соціальне ательє на теренах Львівщини.

«Наше першочергове завдання – відкрити цим жінкам можливості для реалізації, показати, що вони мають усі необхідні ресурси, і за правильного підходу здатні якісно та відповідально працювати. Для працівниць підприємства ми організовуємо тренінги, особисті супервізії», – розповідає Уляна Дорош.

Крім цього, Уляна Дорош зазначає, що частина прибутку підприємства спрямована на протидію домашньому насильству у Львівській області. Також кошти йтимуть на надання допомоги жінкам, що опинились у скрутних життєвих ситуаціях.

«Рукомисли»

Підприємство, яке створює унікальні аксесуари (капелюхи, палантини, прикраси тощо) в техніці валяння та розпису по тканині.



Засноване громадською організацією «Центр “Жіночі перспективи”» в рамках проекту ОБСЄ протидії торгівлі людьми. Основна місія підприємства – допомога соціально вразливим категоріям (безробітнім, жертвам торгівлі людьми, учасникам АТО тощо) у набутті нових професійних навичок, які сприятимуть самозайнятості або пошуку нового робочого місця.

Для цього в «Рукомислах» проводять різноманітні тренінги, навчальні курси та майстер-класи, а також надають необхідну психологічну допомогу.

Усі ці підприємства відрізняються своєю діяльністю, але їх об’єднує одна мета – зробити цей світ трохи кращим і добрішим.