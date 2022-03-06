Уряд прийняв рішення не нараховувати і не стягувати штрафи з українців за невчасну оплату комунальних послуг. За таке рішення проголосував Кабмін у неділю, 6 березня, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

В умовах воєнного стану Кабінет міністрів заборонив нараховувати та стягувати з людей штрафи, пеню чи річні відсотки, якщо вони не заплатять або не повністю заплатять за комунальні послуги.

«Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар по оплаті комунальних послуг», – пояснив міністр Олексій Чернишов.

Також комунальні підприємства не мають права не надавати своїх послуг абонентам, які не заплатили квитанції. Це стосується усіх видів комунальних послуг.

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