Мертвий російський солдат лежить біля танка

У суботу, 5 березня, Кабінет міністрів визначив порядок забезпечення збору тіл загиблих окупантів. В опублікованій постанові йдеться про створення спеціальних груп, які будуть збирати тіла, місце зберігання трупів, а також можливості для журналістів знімати та фотографувати увесь процес.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав постанову для того, аби не допустити погіршення санітарно-епідемічної ситуації в Україні. Адже є ймовірність виникнення небезпечних інфекційних захворювань, через те, що на територіях ведення військових дій є багато непохованих тіл загиблих росіян. Станом на 6 березня, кількість втрат росіян перевищила 11 тис. військових.

Згідно з постановою, військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування організовують процес збору тіл. Спершу вони мають створити спеціальні групи з представників сил територіальної оборони Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, бюро судово-медичної експертизи (за згодою) та інших.

Такі групи будуть забезпечені патолого-анатомічними мішками для збору та перевезення тіл, гігієнічними засобами. Також буде організований спеціалізований транспорт для перевезення тіл. Під час збору тіл зможуть бути присутніми журналісти.

Військові адміністрації визначать пункти зберігання тіл у кожній області. Ці пункти будуть забезпечені причепами-авторефрижераторами або рефрижераторами на залізничній базі.

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