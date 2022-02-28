Статистика актуальна станом на 6:00 28 лютого

Збройні сили України оприлюднили загальні втрати росіян за чотири дні війни з Україною. Статистика актуальна станом на 6:00 28 лютого.

Загалом українські збили 29 ворожих літаків, 29 гелікоптерів, розгромили 191 танк, 816 бойових броньованих машин, 74 гармати, один ЗРК БУК, 21 Град, 291 автомобіль, знищили 60 цистерн, 3 БпЛА ОТР, 2 кораблі, 5 засобів ППО.

За чотири дні російсько-української війни загинули приблизно 5300 російських військових.

«Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день», – додають у ЗСУ.

Нагадаємо, що Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН, у якому вимагає провести екстрені слухання та видати наказ Росії негайно припинити військові дії та незаконний напад на Україну.

Хроніка вторгнення Росії. День п'ятий– у прямій трансляції ZAXID.NET