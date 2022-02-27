У Росії визнали загибель російського військового в Україні. Про загибель кадрового офіцера військ РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова повідомив глава Дагестану Сергій Меліков, повідомляє «Українська правда» з посиланням на російські ЗМІ.

«З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова», – повідомив він.

Глава Дагестану вказав, що чоловік загинув під час «спецоперації із «захисту» Донбасу», хоч насправді мова йде про повномасштабну російсько-українську війну.

Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.

Зауважимо, що російське Міноборони про втрати жодного разу не повідомляло, тоді як Офіс президента України вранці 26 лютого заявив, що за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.

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