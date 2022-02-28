На фото засідання Міжнародного суду ООН

Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН, у якому вимагає провести екстрені слухання та видати наказ Росії негайно припинити військові дії та незаконний напад на Україну. За свої дії Росія буде відповідати перед судом у Гаазі, повідомило у Facebook постійне представництво України при ООН у неділю, 27 лютого.

Справа України у Міжнародному суді має встановити, що російська агресія проти України ґрунтується на брехні та грубому порушенні міжнародного права і її необхідно припинити.

«Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня», – написав Володимир Зеленський у Twitter 27 лютого.

Росія перекрутила концепцію геноциду та висунула абсурдне і не підкріплене фактами звинувачення України в нібито геноциді задля створення фальшивого приводу для нападу на Україну.

«Росії доведеться відповідати за усе скоєне у Міжнародному суді в Гаазі. Суд має юрисдикцію для розгляду справи України та ухвалення надзвичайних заходів на основі Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Це так звана Конвенція про геноцид», – заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу.

До слова, конвенція про геноцид є одним із найважливіших міжнародних договорів, розроблених у відповідь на жахи Другої світової війни та Голокосту.

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