Росіяни за чотири дні вбили понад 350 мирних українців
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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В Україні за 4 дні війни, яку розв’язала Росія, загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ, опубліковані ввечері в неділю, 27 лютого.
Зокрема, серед загиблих в Україні – 14 дітей, ще 116 дітей дістали поранення. До слова, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв про 16 загиблих дітей.
Крім того, за чотири дні російсько-української війни ворожі солдати і диверсанти вбили дев’ятьох поліцейських і 27 – поранили.
Додамо, що підсумки і хроніку четвертого дня російсько-української війни ви можете прочитати на ZAXID.NET. Більше новин на тему російської агресії читайте тут.
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