У вівторок, 1 березня, Збройні сили України разом із бійцями територіальної оборони, як і 104 роки тому, вщент розгромили підрозділ російської армії. Про це у середу, 2 березня, повідомила Крутівська ОТГ у Facebook.

«Між селами Пам'ятне та Хороше Озеро на Чернігівщині 1 березня відбувся бій Збройних сил України та ТерОборони із російською армією», – йдеться у дописі.

За повідомленням ОТГ, цього разу російська армія зазнала під Крутами «приголомшливої поразки».

«За свідченням жителів громади, після бою трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі. І на двох КаМАЗах повезли у бік Сумщини, через село Плиски», – повідомили у Крутівській ОТГ.

Перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і робили фото на його фоні.

В громаді нагадали, що Крути – символ боротьби за незалежність України. У 1918 році тут відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною численних жертв затримали ворога, що дало час УНР вперше за понад 150 років (з часів скасування Гетьманства) добитися визнання України на міжнародному рівні та укласти Брестський мирний договір.