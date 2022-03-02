Військова техніка РФ «стане просто залізяччям без боєприпасів та палива», які везуть тилові колони забезпечення

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців на територіях, тимчасово окупованих ворожими військами, вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Міністерства оборони у Facebook

«Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому країні. Це ваш час», – йдеться у повідомленні.

До публікації додали пам’ятку, в якій зазначено, що військова техніка російських загарбників «стане просто залізяччям без боєприпасів та палива», які везуть тилові колони забезпечення.

Резніков додав, що російські окупанти почали визнавати втрати серед особового складу своїх військ. За його словами, їм довелося визнати через запеклий супротив Збройних Сил та зусиллям бійців інформаційного фронту.

За словами Резнікова українська армія ефективно знищує ворожі війська, які йдуть в лобову атаку, а спеціальні підрозділи ліквідовують війська на марші.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони України пропонує російським солдатам, яких їхня влада і керівництво скеровують воювати в Україні, добровільно здаватися. Українська влада обіцяє їм амністію, а IT спільнота надасть грошову компенсацію.

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