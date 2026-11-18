Наталію Лободинець викрили в незаконній реєстрації квартир у новобудові

Колишню державну реєстраторку Белзької міськради на Львівщині 36-річну Наталію Лободинець судитимуть за незаконну перереєстрацію шести квартир у новобудові в Рясному. Раніше її викрили в незаконній реєстрації земельних ділянок, справи розглядаються в судах.

Як повідомили у середу, 18 листопада, в поліції та прокуратурі Львівщини, у 2023 році держреєстраторка всупереч встановленому порядку внесла до державного реєстру відомості про право власності на житло у новобудові в мікрорайоні Рясне у Львові, хоча законних підстав для цього на той момент не було.

«Посадовиця не дотрималася вимог законодавства та не перевірила належним чином наявність обов’язкових документів. Зокрема, вона провела реєстрацію квартир як повноцінного житла, попри те, що будинок ще не був офіційно прийнятий в експлуатацію і навіть не мав присвоєної поштової адреси. Крім того, у пакетах документів заявників були відсутні дані, які б належно підтверджували набуття ними права власності на ці помешкання», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином п’ять квартир були оформлені на товариство, а одна – на фізичну особу. При цьому п'ять квартир були проведені по базі всього за 12 хвилин. Ще одну квартиру обвинувачена згодом оформила на іншого заявника.

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«У результаті таких незаконних реєстраційних дій шість квартир вибули з майна замовника будівництва, чим відповідно до чинного законодавства були порушені його законні права на частку житла у новозбудованому будинку», – додали в прокуратурі.

Обвинуваченій інкримінували несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах, вчинену повторно (ч. 1, 3 ст. 362 ККУ). За даними ZAXID.NET, за махінації з квартирами судитимуть колишню держреєстратрку Белзької міськради Наталію Лободинець.

Окрім цього епізоду, вона є обвинуваченою у кількох інших кримінальних провадженнях щодо незаконної реєстрації земельних ділянок, де триває судовий розгляд. Зокрема, йдеться про переоформлення на приватну компанію 2,7 га на території заказника «Торфовище Білогорща» Львівської громади, захоплення 2 га комунальної землі в Зимній Воді, приватизацію ділянок, призначених під будівництво і розширення Північної об’їзної Львова.