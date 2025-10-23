На Львівщині викрили підприємця, який самовільно зайняв 2 га землі в Зимній Воді та встановив паркан на комунальній землі.

Як повідомили у поліції, у 2023 році власник та директор підприємства самовільно зайняв та загородив комунальну ділянку в Зимній Воді, обмеживши до неї доступ. При цьому, підприємець не мав оформленого права власності чи користування на землю.

Аби приховати факт самовільного захоплення землі, підприємець виготовив технічну документацію із землеустрою на цю ділянку та зареєстрував її кадастрі право власності на користування ділянкою. Таким чином сільраді завдали збитків 460 тис. грн.

У прокуратурі уточнили, що ділянка входить в межі охоронної зони навколо об’єктів енергетики та централізованого водопостачання. Натомість підприємець використовував її для обслуговування відпочинкового комплексу та під паркінг.

Директору підприємства повідомили про підозру в самовільному зайнятті ділянки та відмиванні майна за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 209 ККУ. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі. В межах провадження суд арештував спірну ділянку.

Додамо, що окремо слідчі розглядають провадження щодо реєстраторки, яка оформила землю в користування підприємства. Обвинувальний акт щодо неї перебуває в суді. Її підозрюють в несанкціонованій зміні інформації за ч. 3 ст. 362 ККУ.

Ймовірно йдеться про ділянку, яку держреєстраторка Наталія Лободинець незаконно передала в користування ТзОВ Цитадель Плюс. У квітні Господарський суд Києва залишив землю в комунальній власності.