Місце аварії у Харкові 18 грудня

У Харкові суддя одного з районних судів міста, керуючи автомобілем Hyundai Accent, збила двох підліток. Потерпілі дівчата наразі перебувають у реанімації.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, аварія сталась в четвер, 18 грудня, близько 15:50. Водійка, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком, не зменшила швидкість та не пропустила пішохідок, які переходили проїзну частину.

Унаслідок аварії тяжких травм зазнали дві дівчини 13 і 14 років. Їх доправили до реанімаційного відділення медичного закладу.

За фактом ДТП Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим).