У Харкові суддя за кермом Hyundai збила двох підліток, діти в реанімації
Водійка не пропустила дівчат на «зебрі»
У Харкові суддя одного з районних судів міста, керуючи автомобілем Hyundai Accent, збила двох підліток. Потерпілі дівчата наразі перебувають у реанімації.
Як повідомив Офіс генерального прокурора, аварія сталась в четвер, 18 грудня, близько 15:50. Водійка, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком, не зменшила швидкість та не пропустила пішохідок, які переходили проїзну частину.
Унаслідок аварії тяжких травм зазнали дві дівчини 13 і 14 років. Їх доправили до реанімаційного відділення медичного закладу.
За фактом ДТП Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим).
Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин аварії. Судді готують повідомлення про підозру.