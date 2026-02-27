Трагедія сталася влітку 2021 року у польському місті Вроцлав

Апеляційний суд у Вроцлаві пом’якшив покарання сімом винним у справі вбивства 25-річного українця Дмитра Никифоренка, яким суд першої інстанції призначив покарання від 1,5 до 5 років ув’язнення. Серед засуджених – колишні поліцейські, лікар та працівники Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння. Усі обвинувачені отримали умовне покарання. Про це повідомив польський новинний канал TVN24.

Як йдеться у повідомленні, за рішенням Апеляційного суду Вроцлава обвинуваченим змінили реальні тюремні терміни на умовне покарання від трьох місяців до одного року. Відповідна постанова оскарженню не підлягає. Серед обвинувачених двоє працівників витверезника були виправдані. Покарання визначили з випробувальним терміном у два роки – за відсутності нових злочинів засуджені залишаться на свободі. Також розмір компенсації близьким загиблого було зменшено з 200 тис. злотих до 50 тис. злотих.

Суд визнав, що правоохоронці перевищили свої повноваження під час застосування заходів безпосереднього примусу та з необережності спричинили смерть затриманого. Водночас там зазначили, що суд першої інстанції помилково припустив, що їхні дії мали характер катування потерпілого.

Нагадаємо, інцидент з 25-річним Дмитром Никифоренком родом із Вінниччини стався 30 липня 2021 року у польському місті Вроцлав. Дмитро їхав у міському автобусі після вечірки з друзями, в якому він заснув. Водій висадив його на зупинці і викликав медиків, а ті – поліцію. Його доставили у витверезник. Після того, як чоловіка доставили у заклад, його побили, внаслідок чого він помер.

У червні 2024 року Воєводський суд Вроцлава виніс вирок у справі вбивства Дмитра Никифоренка. Семеро обвинувачених отримали терміни від 1,5 до 5 років ув’язнення.