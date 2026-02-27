Михайло Федоров заявив, що головним фокусом першого місяця його роботи стала система ППО

Україна відчуває критичну нестачу ракет ПАК-3 для систем протиповітряної оборони, щоб захиститись від російських балістичних ракет. Однак країна має потенціал для розробки й виробництва власних протибалістичних комплексів. Про це у п’ятницю, 27 лютого, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, наразі обговорюють створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами для прискорення виробництва протибалістичних ракет. Водночас Україна здатна розвивати власні технологічні рішення.

«Нам потрібен окремий проєкт – це складна математична модель, яка потребує часу. Але ми обов’язково маємо розвивати власні напрями», – зазначив міністр.

Федоров також відзначив, що головним фокусом першого місяця його роботи стала система ППО. Для оперативного реагування на масовані удари впроваджено механізм After Action Review – детальний розбір кожної масштабної атаки. Команди Міноборони та Повітряних сил аналізують розташування перехоплювачів, ефективність збиття дронів траєкторії балістичних ракет та роботу «малої» ППО.

Нагадаємо, у ніч на неділю та зранку 22 лютого російські війська здійснили масовану атаку з використанням гіперзвукових та балістичних ракет. Під атакою опинилися Київ, Кропивницький та Одеса.