На Одещині внаслідок ударів виникли масштабні пожежі

У ніч на неділю та зранку 22 лютого російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Зокрема, під атакою опинилися Київ, Кропивницький та Одеса. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

Київ росіяни обстріляли у кілька хвиль. Як зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, місто тричі атакували балістичними ракетами, а під ранок – крилатими ракетами та дронами. Міський голова Віталій Кличко заявив, що з передмістя до столичних лікарень госпіталізували двох постраждалих – жінку та дитину. За попередніми даними, у приватному секторі зафіксовано падіння уламків.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про наслідки у п’яти районах області. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, травм зазнала жінка – поранення спричинили уламки скла. Також сталася пожежа господарчої споруди на території ферми.

У Броварському районі пошкоджено десять приміщень гаражного кооперативу. У Фастівському районі постраждали п’ять приватних будинків, з-під завалів врятували вісьмох людей, серед них одна дитина. У Бучанському районі пошкоджено два будинки та автомобіль. В Обухівському районі руйнувань зазнали складські приміщення і приватний будинок. На місцях працюють усі оперативні служби.

Крім того, російські війська масовано атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок ударів виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося ліквідувати. Загиблих і поранених немає.

Рух ракет та дронів під час атаки в ніч на 22 лютого

У Кропивницькому вночі також лунали вибухи. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Ракович написав, що після російського обстрілу працюють відповідні служби. Фахівці обстежують територію регіону.

Нагадаємо, у суботу, 21 лютого, російські військові дроном атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Внаслідок удару загинули двоє людей.