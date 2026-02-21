Росіяни атакували автомобіль не Сумщині

У суботу, 21 лютого, російські військові дроном атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Внаслідок удару загинули двоє людей. Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

Трагедія трапилась близько 13:30 у Шосткинській громаді. За даними правоохоронців, росіяни атакували цивільний автомобіль дроном. Внаслідок удару загинули 61-річний чоловік та 48-річна жінка. Крім того, 56-річна дружина загиблого отримала поранення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 20 лютого росіяни дроном атакували автомобіль евакуаційної групи «Білий янгол». Внаслідок атаки загинули 23-річна поліцейська Юлія Келеберда та 39-річний правоохоронець Євген Калган, ще один правоохоронець отримав поранення.