Російський дрон влетів в автомобіль правоохоронців, які їхали евакуювати людей

На Харківщині російський дрон вдарив по автомобілю евакуаційної групи «Білий янгол». Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, ще один правоохоронець отримав поранення, повідомили у пресслужбі МВС у пʼятницю, 20 лютого.

За даними міністерства, росіяни атакували броньований автомобіль правоохоронців дроном «Ланцет» у Купʼянському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинула 23-річна поліцейська Юлія Келеберда та 39-річний правоохоронець Євген Калган.

«Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу “Білі Янголи” з моменту його створення. За їхніми плечима - численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою», – повідомили у пресслужбі МВС.

В Юлії Келеберди залишилися батьки, а в Євгена Калгана – дружина, мати та двоє дітей.

Ще один поліцейський з евакуаційного екіпажу зазнав поранення. Його стан у пресслужбі МВС не уточнили.

Нагадаємо, 17 лютого Міненерго повідомило, що росіяни атакували дроном автомобіль з енергетиками Словʼянської ТЕС на Донеччині. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще один працівник отримав поранення.