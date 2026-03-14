Розвідники уразили два судна, що використовувались росіянами для транспортування зброї

У ніч на суботу, 14 березня, бійці Головного управління розвідки уразили два російських судна, що використовувались росіянами для транспортування зброї. Про це повідомили розвідники у своєму телеграм-каналі.

Успішну операцію виконали бійці департаменту активних дій. Йдеться про пором «Славянін», який внаслідок ударів повністю виведений з ладу, а також пором «Авангард», який отримав пошкодження.

Як зазначаються захисники, росіяни активно використовували судна для транспортування зброї, військової техніки та боєприпасів.

«Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора», – наголосили розвідники.

Також розвідники підтвердили ураження порту «Кавказ» у Темрюкському районі Краснодарського краю. Там наголосили, що Росія використовує порт для ведення війни проти України.

Нагадаємо, на початку березня українські військові завдали низки ударів по російському флоту. Під час операції захисники уразили тральщик «Валентин Пікуль» та протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов». Крім того, під атаку потрапили фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», що є носіями крилатих ракет «Калібр».