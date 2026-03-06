Генштаб підтвердив ураження ще одного носія «Калібрів»

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження ще одного російського фрегата – «Адмірал Макаров». Судно зазнало пошкоджень під час атаки на військово-морську базу Росії «Новоросійськ». Про це у пʼятницю, 6 березня, повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережах.

Атака на базу «Новоросійськ» сталась в ніч на 2 березня. Через два дні, 4 березня, стало відомо, що українські військові змогли уразити морський тральщик «Валентин Пікуль» та протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов». Наступного дня, 5 березня, «Бабель» з посиланням на джерела в СБУ повідомив, що під атаку також потрапив фрегат «Адмірал Ессен». Тепер Генштаб ЗСУ підтвердив й ураження фрегата «Адмірал Макаров».

«За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї Росії підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту РФ – фрегатів “Адмірал Ессен” та “Адмірал Макаров”. Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Фрегат «Адмірал Макаров» – один із найновіших кораблів російського флоту. Він був закладений у лютому 2012 року, а прийнятий на озброєння російського флоту у грудні 2017 року. Судно призначене для ведення боротьби з підводними човнами та надводними кораблями, а також для завдання ударів по наземних цілях. «Адмірал Макаров» озброєний вісьмома пусковими установками для ракет «Калібр» й здатен вражати цілі на відстані до 2500 км (берег) та до 400 км (море).

Відомо, що судном керує колишній український військовий з Вінниччини Григорій Бреєв. У 2014 році він капітан 1 рангу зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС Росії.

Нагадаємо, 15 грудня 2025 року стало відомо, що СБУ разом з Військово-морськими силами дронами Sub Sea Baby вперше уразили російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка», що розташовувався у порту «Новоросійськ».