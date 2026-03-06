Йдеться про ділянку на проспекті Степана Бандери

Господарський суд Тернопільської області зобов'язав три підприємства повернути землю, на якій мали звести багатоквартирний будинок. Ділянка площею 0,45 га розташована на проспекті Степана Бандери, 83 біля ТОВ «Зелене господарство» на Східному масиві. Раніше тут розміщувалися теплиці «Зеленбуду». Ділянка перебувала в комунальній власності, а у 2023 році міська рада затвердила дозвіл ПП «Креатор-Буд» для будівництва багатоквартирного будинку. Згодом «Креатор-Буд» уклав додаткову угоду з трьома фірмами щодо роботи на цій землі. Два підприємства належать родині екскерівника Тернопільської обласної прокуратури Геннадію Мовчану, який звільнився з посади під час Революції Гідності.

Позов до суду подала прокуратура Тернопільщини. Прокурор просив скасувати рішення міськради про затвердження проєкту землеустрою для цієї ділянки і повернути її у власність громади. В об ґрунтуванні своєї позиції він зазначив, що ПП «Креатор-Буд», а згодом ТОВ «АРКТУР+», ТОВ «Трініті-Асіст» та ТОВ «Трінітрон Плюс» отримали в оренду ділянку з розташованими на ній спорудами – 7 теплиць та коридор – для будівництва багатоквартирного будинку на позаконкурентних засадах. Окрім того, фірми купили лише частку на майно в ТДВ «Зелене господарство», а не окремого об’єкта нерухомого майна, йдеться у рішенні Господарського суду Тернопільщини від 18 лютого.

Це стало підставою для укладання договору оренди землі між Тернопільською міською радою та ПП «Креатор-Буд» 14 березня 2023 року та додаткової угоди до цього договору з ТОВ «АРКТУР+», ТОВ «Трініті-Асіст» та ТОВ «Трінітрон Плюс» від 19 квітня 2023 року. На думку прокурора, зазначений договір та додаткова угода не відповідають закону, порушують права власника та мають бути визнані недійсними. Також прокурор просив в суді скасувати державну реєстрацію цієї землі.

У судовому засіданні представник Тернопільської міськради заперечив проти позову. Він вказав, що «Креатор Буд» на момент надання земельної ділянки в оренду був власником об’єктів нерухомості, які розташовувалися на ній. Через це така земля не підлягала продажу на аукціоні. Ділянка, яку вимагає прокурор повернути, була сформована вперше, це частина від більшої земельної ділянки, якою користувалося ТДВ «Зелене господарство». Також під час реєстрації змінили і її цільове призначення. Раніше вона призначалася для будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування, а після реєстрації – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Ділянку відокремили шляхом поділу більшої ділянки, яка була в оренді «Зеленого господарства»

Представник ПП «Креатор Буд» не з’явився, а представники трьох фірм, які є агенціями нерухомості, також заперечили проти позову. Господарський суд частково задовольнив позов прокуратури. Суддя визнав незаконним та скасував рішення сесії Тернопільської міської ради.

Суд визнав недійсними договори оренди та додаткові договори оренди ділянки площею 0,4521 га, а також зобов’язав ТОВ «АРКТУР+», ТОВ «Трініті-Асіст» та ТОВ «Трінітрон Плюс» повернути Тернопільській міській громаді ділянку. Окрім того, ухвалив рішення скасувати державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі земельної ділянки. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу протягом 20 днів.

За даними «20 хвилин», у 2023 році прокурори просили суд накласти арешт на цю ділянку. Прохання суд задовольнив, земля досі перебуває під арештом.

Додамо, що приватним підприємством «Креатор-Буд» володіє відомий забудовник Ігор Гуда. Фірма входить в «Групу родини Гуда», у якій є 33 компанії та яка займається будівництвом і здачею нерухомості. Активи ПП «Креатор-Буд» – понад 5 млрд грн. за 2025 рік, доходи – майже 573 млн грн, а частий прибуток становить 79 млн грн.

ТОВ «АРКТУР+» та «Трініті-Асіст», за даними YouControl, зареєстровані в Черкасах і належать черкащанам Геннадію Мовчану та Олені Мовчан. Геннадій Мовчан є колишнім головним прокурором Тернопільщини. У 2012 році його на цю посаду призначив тодішній генеральний прокурор Віктор Пшонка. У 2014 році після Революції Гідності Геннадій Мовчан звільнився з прокуратури. Третє підприємство «Трінітрон Плюс» також зареєстроване в Черкаській області. Це агенція нерухомості, власником якої є Максим Кончин.