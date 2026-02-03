ЖК «Гармонія» зведуть на вул. Бордуляка

У Тернополі на вулиці Бордуляка, 7 неподалік Старого парку збудують новий житловий комплекс «Гармонія». Замовником будівництва виступає підприємство «Там де дім» та акціонерне товариство «Укртелеком». Як повідомляють на сайті ЛУН, компанія «Там де дім» вже заявила про старт підготовчих робіт для будівництва.

На ділянці за адресою вул. Бордуляка, 7 та площею понад 50 сотих збудують один трисекційний багатоквартирний будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення. Також запроєктували підземний паркінг. На ділянці знесуть наявні будівлі. Про це повідомили на сторінці будівельної компанії «Там де дім» в інстаграмі.

Будинок матиме від 4 до 10 поверхів і 183 квартири. Площа помешкань становитиме від 40 до 119 м2. Це одно-, двох-, трьох- та чотирьохкімнатні квартири. Однокімнатне помешкання вартуватиме орієнтовно 33,5 тис. доларів, а чотирикімнатна квартира – 96,6 тис. доларів.

Будинок зведуть на території неподалік «6 магазину»

Будинок зведуть за монолітно-каркасною технологією, передбачено утеплення стін пінопластом та індивідуальне опалення. Буде наземний та підземний паркінг, останній також слугуватиме укриттям. Здати багатоповерхівку планують у четвертому кварталі 2028 року.

Перед будівництвом на ділянці знесуть наявні споруди

Замовниками будівництва є підприємство «Там де дім» та акціонерне товариство «Укртелеком». У відповіді на запит ZAXID.NET Тернопільська міськрада зазначила, що дозвіл на виконання будівельних робіт надали 25 листопада 2025 року. Експертизу проєкту будівництва проводив спеціаліст ТОВ «Ук Еспертиза» Андрій Компій. Будівельна фірма, яка зводитиме багатоповерхівку, – ТОВ «Алісбуд».

Новий будинок зводитимуть на двох земельних ділянках на вул. Бордуляка, 5 та Бордуляка, 7. Більша частина площі на вул. Бордуляка, 5 (45 сотих) перебуває в оренді АТ «Укртелеком». Цю землю Тернопільська міськрада рішенням сесії надала підприємству 10 серпня 2010 року. За даними публічної кадастрової карти, це землі комунальної власності Тернопільської міської ради.

Одну із земельних ділянок (7 сотих) на вул Бордуляка, 7 міська рада у 2021 році за рішенням сесії передала місцевому жителю Олегу Липці в оренду терміном на п’ять років. Раніше цією землею користувалося акціонерне товариство «Укрпошта». На ній були розташовані склади та гаражі. У рішенні сесії від 3 вересня 2021 року йшлося, що АТ «Укрпошта» погодилося припинити постійне користування цією землею, а Олегу Липці ділянка надавалася для обслуговування приміщення «Б», яке на ній розташоване. Ще частину землі (0,8 сотих) надали безоплатно тернополянину Руслану Притулі у 2017 році для будівництва та обслуговування індивідуального гаража.

За даними YouControl, Олег Липка є одним із власників ТОВ «Будівельна компанія “Там де дім”». Серед інших власників є Олександр Романюк та Тарас Старицький. Статутний капітал підприємства становить 410 тис. грн.

АТ «Укртелеком» входить у групу компанії «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесмену та олігарху Ренату Ахметову.