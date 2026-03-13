Мережа налічує 297 крамниць у західних областях, найбільше – у Львові

«Forbes Україна» уклав рейтинг найбільших продуктових ритейлерів країни за 2025 рік. До нього увійшли 10 компаній, їхній сумарний виторг перевищив 400 млрд грн. Лідером за валовою виручкою є мережа АТБ. До рейтингу також потрапила львівська мережа «Близенько», яка торік показала найшвидше зростання за кількістю торгових точок.

«У 2025-му найбільшим ритейлером за кількістю точок і виторгом залишився АТБ – мережа відкрила 67 нових магазинів і довела їхню кількість до 1319. Серед регіональних гравців швидко росте «Близенько» – за півтора року мережа збільшилася майже до 300 точок», – йдеться в коментарі до рейтингу.

АТБ

Виторг за 2025-й: 247 млрд грн

Динаміка виторгу: +18%

Власники: Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун

Fozzy Group

Виторг за 2025-й: 166 млрд грн

Динаміка виторгу: +19%

Власники: Володимир Костельман, Роман Чигір, Олег Сотніков. Мережа супермаркетів «Сільпо», найбільша у структурі Fozzy Group, у 2025-му збільшила виторг на 14%, до 106 млрд грн, свідчать дані YouControl.

«Сільпо» завершило рік із 312 супермаркетами у 78 містах. Інші мережі групи – магазини біля дому «Фора», дискаунтери «Thrash!Траш!» та гіпермаркети Fozzy Cash&Carry.

«Фора» завершила рік із 399 магазинами – за 12 місяців мережа розширилась 39 точок. «Thrash!Траш!» на кінець року мала 192 магазинів – мережа збільшилась на 48 точок. Fozzy C&C зріс на один гіпермаркет – до 10 локацій. Новий – почав роботу в Чернівцях.

Novus

Виторг за 2025-й: 34,7 млрд грн

Динаміка виторгу: +20%

Власники: Раймондас Туменас, Агне Рузгіене, Марина Познякова

На грудень 2025-го компанія об’єднувала 141 магазин – 88 супермаркетів Novus, 51 магазин біля дому «Мі Маркет» і два дискаунтери «Хапайка».

«Metro Україна»

Виторг за 2025-й: 33,9 млрд грн

Динаміка виторгу: +18%

Власник: Metro Group

2025 рік «Metro Україна» звершила з 21 оптовим гіпермаркетом у 14 містах України та трьома смартмагазинами в Тернополі, Луцьку й Чернігові. Нових точок ритейлер не відкривав.

Retail Group

Виторг за 2025-й: 25 млрд грн

Динаміка виторгу: +18%

Власник: Роман Лунін

Торговельний холдинг Retail Group на кінець 2025-го мав 59 магазинів загальною торговельною площею понад 160 000 кв. м у 19 містах. Магазини працюють під брендами «Велмарт», «Велика Кишеня» та «ВК Експрес».

Varus

Виторг за 2025-й: 24,1 млрд грн

Динаміка виторгу: +20%

Власники: Валерій Кіптик, Руслан Шостак

Мережа супермаркетів Varus отримала два транші фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 25 млн доларів. Перший – у липні 2025-го, другий – у березні 2026-го. Мережа розширилася на сім нових магазинів за рік.

«Таврія Плюс»

Виторг за 2025-й: 15,3 млрд грн

Динаміка виторгу: +12%

Власники: Борис Музалев, Михайло Музалев

Мережа супермаркетів «Таврія В» у 2025-му зросла до 120 магазинів. Нові точки з’явились у Ізмаїлі на Одещині, у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

«Файно Маркет»

Виторг за 2025-й: 11,8 млрд грн

Динаміка виторгу: +30%

Власник: Віталій Денисенко

Мережа «Файно Маркет» у 2025-му відкрила 22 магазини – тепер їх майже 220 у семи областях України. За рік компанія вийшла у 13 нових міст.

«Ашан Україна»

Виторг за 2025-й: 10 млрд грн

Динаміка виторгу: -1%

Власник: Elo Group

Мережа має фізичні магазини у семи містах – Київ, Львів, Одеса, Житомир, Дніпро, Харків, а також Гатне у Київській області. Працює у двох основних форматах: гіпермаркети «Ашан» і «магазини біля дому» Pick-UP Auchan.

Торік на всю мережу зʼявився лише один новий магазин – формату Pick Up у Києві. Пріоритетом була енергетична стійкість.

«Близенько»

Виторг за 2025-й: 8,4 млрд грн

Динаміка виторгу: немає даних

Власник: Олександр Бережанський

Мережа магазинів «Близенько» входить у групу Berta Group Олександра Бережанського. Йому також належать мережі «Чистенько» (побутова хімія), «Імідж» (парфумерія), онлайн-магазин «ВізОК». Серед інших інвестицій – ресторани «Челентано», «Ресторація Бачевських», «Ресторація Боїмів», готелі Best Western у Львові та Casa Santa Sofia в Римі, мережа Dream Hostel.

До кінця 2025-го мережу «Близенько» планували розширення з понад 200 магазинів до 300 точок. Це майже вдалося – на березень 2026-го працюють 297.

Мережа представлена в шести областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській. Остання – новий для «Близенько» регіон. У серпні 2025-го ритейлер запустив у Луцьку перший магазин, зазначили у «Forbes Україна».

Рейтинг продуктових ритейлерів за 2025 рік від Forbes Ukraine

«Продуктовий ритейл залишився одним із найбільш стійких галузей української економіки на четвертий рік великої війни. Попри обстріли, втрати інфраструктури та перебої з електроенергією, більшість мереж продовжили масштабування. Лідери галузі відкривають нові магазини, інвестують у власну енергетику й активно розвивають цифрові сервіси», – йдеться в описі до рейтингу.

Редакція зазначила, що джерелом фінансових даних була звітність компаній у системі YouControl. Щодо бізнесу з кількома юридичними особами чи відсутньою звітністю розрахунок консолідованого виторгу здійснив аналітичний відділ Forbes Ukraine. Для підготовки довідок про компанії використано інформацію, надану пресслужбами мереж, і відкриті дані.