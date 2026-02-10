Мережу «Близенько» неодноразово згадували у контексті ухилення від сплати податків

Приватне підприємство «Мережа-Сервіс Львів», яке є оператором відомої мережі продуктових крамниць «Близенько», опинилося в процесі ліквідації. Напередодні з компанії вивели понад 50 млн грн, замінили справжнього власника – львівського підприємця та мецената Олександра Бережанського – на номінального та запустили припинення. Про це ZAXID.NET дізнався з відкритих даних про зміни в структурі ПП на платформах Vkursi та YouControl. Ліквідувати компанію, яка багато років була основною продажною для мережі «Близенько», власник вирішив за кілька місяців до комплексної перевірки з боку податкової служби. Сам Олександр Бережанський стверджує, що припинення не пов’язане з майбутньою перевіркою, а є лише етапом осучаснення мережі.

«Близенько» – нині найбільша мережа продуктових крамниць у Львові, що працює у форматі «магазин біля дому». У західних областях (станом на лютий) загалом працюють 292 торгові точки під брендом «Близенько». Оператором мережі від часу її заснування є приватне підприємство «Мережа-Сервіс Львів», власником якого є відомий львівський бізнесмен Олександр Бережанський. Виторг компанії, згідно з даними Vkursi, за 2024 рік становив 30,91 млн грн, чистий прибуток – 13,7 млн грн. За три квартали 2025-го – валовий дохід був 513,87 млн грн, а чистий прибуток – 4,54 млн грн.

Наприкінці 2025 року Державна податкова служба (ДПС) оприлюднила графік перевірок юридичних осіб, які вона проводитиме у 2026 році. У червні податківці запланували перевірити ПП «Мережа-Сервіс Львів». Проте на початку року в структурі компанії почали відбуватися динамічні зміни, а згодом власник взагалі запустив процес її ліквідації.

Так, 13 січня Олександр Бережанський вивів з компанії 50 млн грн – він як одноосібний власник скоротив свою частку у статутному капіталі з 51,2 млн грн до 1,2 млн грн. Згодом, 2 лютого, статутний капітал фірми зменшили з 1,2 млн грн до 31,7 тис. грн. А вже за три дні Олександр Бережанський повністю вийшов з компанії, місце бенефіціара посів житель Судової Вишні Денис Боднар. Останній також став директором «Мережа-Сервіс Львів».

Зрештою, 9 лютого компанія оголосила про початок ліквідації на підставі «рішення засновників щодо припинення юридичної особи». Згідно з даними на платформі YouControl, вимоги від кредиторів вона приймає до 9 квітня, опісля ПП планують остаточно ліквідувати. Це означає – якщо перевірка податкової запланована на червень, то до того часу компанія вже не існуватиме.

Про нового власника «Мережа-Сервіс Львів» як про бізнесмена майже нічого невідомо. Окрім оператора мережі «Близенько» Денис Боднар не має жодного іншого бізнесу. Найімовірніше, він є номінальним володільцем. Проте, як з’ясував ZAXID.NET, він може бути пов’язаний із Бережанським. За однією адресою з ним у Судовій Вишні зареєстрований його родич Юрій Боднар. Останній також є директором ТзОВ «Фрост Логістик», власниками якої є Олександр Бережанський (80% частка) та бродівський підприємець, колишній працівник податкової Юрій Халамендик (20%).

Олександр Бережанський з сином (в центрі) та топменеджмент його BERTA group, фото з офіційного сайту групи компаній

Згідно з даними на сайті ДПС, у червні служба мала проводити планову документальну перевірку ПП «Мережа-Сервіс Львів». Цей вид – це комплексна перевірка всієї діяльності підприємства, коли інспектори перевіряють всі документи за певний період. Зокрема, податкову звітність (нарахування та сплату ПДФО, ЄСВ, ПДВ, податок на прибуток), фінансову та статистичну звітність тощо, а також зіставляють дані з інформацію з перевірок контрагентів (це покупці, замовники, а також інші особи, з якими ведеться бізнес).

Попри старт ліквідації компанії-оператора торгової мережі власником кількох торгових марок «Близенько» залишається Олександр Бережанський, йдеться в даних бази Укрпатент. Також у магазинах мережі наразі видають фіскальні чеки від ПП «Мережа-Сервіс Львів».

Оновлено. Додано коментар Олександра Бережанського. У коментарі ZAXID.NET власник мережі «Близенько» Олександр Бережанський повідомив, що ліквідація юридичної особи не пов’язана з червневою перевіркою ДПС. За його словами, мережа змінює форму господарювання – з приватного підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю.

«Згідно чинного законодавства форма ПП застаріла, і ми приводимо структуру бізнесу до сучасних стандартів», – повідомив підприємець. Він додав, що компанія не уникає податкового контролю через ліквідацію, а навпаки ініціює «фінальний прозорий аудит, щоб офіційно закрити стару структуру».

«Ми стаємо більш прозорими та зрозумілими для фінансового ринку», – наголосив Олександр Бережанський. За його словами, ліквідація компанії жодним чином не вплине на роботу мережі «Близенько».

До слова, мережа «Близенько» раніше кілька разів потрапляла у скандали, пов’язані з податковими оборудками. Так, у 2021-му та 2022 роках міська рада Львова звинувачувала мережу в ухиленні від сплати податків. Мерія з’ясувала, що у «Близенько» применшують офіційний розмір зарплат працівників, а частина співробітників працюють нелегально. Збитки для міського бюджету у львівській мерії тоді оцінювали щонайменше у 36 млн грн.

У 2018-2021 рр. у магазинах мережі часто видавали два чеки на одну покупку – один від ПП «Мережа-Сервіс Львів», другий від різних ФОПів на спрощеній системі. У такий спосіб (дроблення та псевдоФОП) компанія могла приховувати обороти та ухилятися від повної сплати податку на прибуток як юрособа. Офіційно мережа стверджувала, що торгує у своїх крамницях товарами, які належать іншим підприємцям. Після розголосу «Мережа-Сервіс Львів» відмовилася від схеми «два чеки», проте невдовзі потрапила у новий скандал із конвертаційним центром.

У грудні 2022 року Бюро економічної безпеки провело обшуки у приватному помешканні Олександра Бережанського у Брюховичах, а також у його бізнесових партнерів, родини Петруків (володіють КУА «Карпати-Інвест»). Обшуки відбулися у справі незаконного відшкодування ПДВ. Тоді у Бережанського вилучили 21,2 млн грн готівки, які він за кілька місяців повернув собі через суд як незаконно вилучені.

Як йшлося у судових документах, працівники БЕБ підозрювали, що кілька підконтрольних Бережанському, Петрукам, Халамендику та іншим підприємцям фірм користувалися послугами ТзОВ «Говерла ХХІ», який фактично діяв як конвертаційний центр (тут, тут і тут).

Проте гучна справа закінчилась по факту пшиком – у ній засудили лише формального директора компанії «Говерла ХХІ» Дмитра Шокурова, через яку відмивали гроші. Не маючи інших прибутків, окрім керівництва фірмою, він сплатив 35,3 млн грн заподіяної шкоди та пішов на угоду зі слідством. Згодом левова частка цих грошей (близько 30 млн грн) повернулася на рахунки компанії як переплата по сплаті податку на додану вартість. Наразі «Говерла ХХІ» вже ліквідована, проте львівська поліція розслідує зникнення з рахунків ТзОВ цих грошей через нібито фіктивне рейдерство.