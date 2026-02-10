В Україні змінили правила проведення «зелених» аукціонів

Верховна Рада у вівторок, 10 лютого ухвалила в другому читання та в цілому законопроєкт №13219, який змінює правила проведення «зелених» аукціонів. Він передбачає продовження дії механізму аукціонів до 31 грудня 2034 року. Закон також замінює контракти на різницю на механізм так званої «чистої» ринкової премії.

Документ вводить новий інструмент фінансового гарантування ВДЕ-проєктів – фінансове забезпечення, яке надається безпосередньо державному підприємству «Гарантовий покупець» як альтернатива банківській гарантії.

При цьому розмір гарантії, яку переможець аукціону має надати перед укладанням договору, знизили з 15 до 10 євро за кВт. Для участі в аукціоні вимогу не змінювали, вона все ще встановлена на рівні 5 євро за кВт. Крім того, мінімальну обовʼязкову частку квоти держпідтримки для кожного виду відновлювальної енергетики – сонячної, вітрової та інших (біомаса, біогаз, мала гідроенергетика) – зменшили з 10% до 5%.

Ці зміни мають виправити головний недолік попередньої моделі, за якої виробники мали повертати державі надлишок доходів при високих ринкових цінах, тоді як компенсації за нижчих цін часто затримувалися через борги «Гарантованого покупця». Відтак, виникали фінансові ризики, також це могло стримувати інвесторів.

Натомість нова модель передбачає, що виробники самостійно продаватимуть електроенергію на ринку, а держава буде компенсовувати різницю лише у разі, якщо ринкова ціна буде нижчою за аукціонну.

До слова, аукціони з розподілу квоти підтримки ВДЕ вперше провели у 2024 році. Загальна річна квота становила 110 МВт: по 11 МВт для СЕС та інших видів (зокрема, малі ГЕС, біоенергетика) і 88 МВт для ВЕС. Однак, щодо ефективності аукціонів є питання, адже за підсумками року підтримку отримав лише один проєкт малої гідроенергетики потужністю 0,9 МВт.

На 2025 рік уряд встановив квоту держпідтримки ВДЕ на рівні 330 МВт, з яких 250 МВт було передбачено для вітрових електростанцій, 33 МВт – для сонячних, ще 47 МВт – для інших видів альтернативної енергетики. Перші три аукціони 2025 року не відбулись, бо не було учасників.

Єдиним успішним став аукціон на 150 МВт ВЕС, за участі «ДТЕК Тилігульська ВЕС», яка подала 25 заявок по 6 МВт. Усі вони пройшли перевірку. За правилами аукціону держпідтримку отримує 80% від сукупної заявленої потужності, тобто компанія може розраховувати на підтримку 120 МВт.

До слова, як писав ZAXID.NET, у листопаді 2025 року уряд удосконалив механізм дії «зелених кредитів». Зокрема, тепер держава буде компенсувати 30% основної суми кредиту замість щомісячної виплати відсоткової ставки.