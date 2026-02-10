Раніше суд скасував незаконну приватизацію Будинку профспілок

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 10 лютого, ухвалила рішення про встановлення пільгової орендної плати для Об’єднання профспілок Львівщини за користування будівлею на проспекті Шевченка в центрі Львова. За це рішення проголосували 57 депутатів. Нагадаємо, ця будівля була незаконно приватизована Об’єднанням профспілок, однак прокуратура через суд повернула її в обласну комунальну власність.

Своїм рішенням депутати встановили орендну плату для Об’єднання профспілок у розмірі 1 грн за м2 на місяць.

Варто зауважити, що сьогодні рішення про пільгову оренду для профспілок розглянули повторно, оскільки на попередньому засіданні тиждень тому воно не набрало потрібної кількості голосів.

Нагадаємо, у 2025 році прокуратура відсудила в Об’єднання профспілок Львівщини незаконно приватизований будинок на просп. Шевченка, 7 у центрі Львова площею понад 3800 м2.

Ще у 1994 році Львівська облрада виключила з комунальної власності Будинок профспілок на просп. Шевченка. У 2020 році Об’єднання профспілок Львівщини незаконно зареєструвало право власності на будівлю. Однак прокуратура ініціювала судовий розгляд про повернення майна в обласну комунальну власність.

Будинок на проспекті Шевченка, 7 збудований у 1929 році для одного з найбагатших львівських підприємців Йони Шпрехера, тому будинок називають ще «хмарчосом Шпрехера». З радянських часів будівлю використовує Об’єднання профспілок Львівщини, також там розміщені офісні приміщення, на першому поверсі – різні заклади харчування.