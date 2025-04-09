Йдеться про Будинок профспілок на просп. Шевченка, 7 у Львові

Львівська обласна рада зареєструвала в комунальну власність Будинок профспілок на просп. Шевченка, 7. Раніше прокуратура через суд повернула будівлю ЛОР. Про це 9 квітня повідомив керівник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

«3836 м2 повернулись у комунальну власність громад Львівщини. Колосальна робота: десятки годин проведених лише в архівах, написання безліч запитів та процесуальних документів, купа судових засідань, а попри це ще робочі обговорення стратегії захисту, наради та зустрічі. Але ми змогли», – повідомив Ярослав Гасяк.

Ще у 1994 році Львівська облрада прийняла ухвалу, якою виключила з комунальної власності Будинок профспілок на просп. Шевченка, 7 у Львові. Однак прокуратура в суді довела, що ЛОР тоді не мала таких повноважень, тому ініціювала судовий розгляд про повернення майна в обласну комунальну власність.

У 2020 році Об’єднання профспілок Львівщини незаконно зареєструвало право власності на будівлю. Під час досудового розслідування правоохоронці оголосили підозру колишньому державному реєстратору Михайлові Живку, братові скандальної львівської активістки Олени Живко, за незаконну перереєстрацію Будинку профспілок на підставі рішення виконавчого комітету місцевої ради депутатів, датоване ще 24 лютого 1949 року.

У квітні 2024 року Господарський суд Києва визнав ухвалу ЛМР від 1949 року законною і відмовився повернути Будинок профспілок в обласну комунальну власність. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Суд скасував ухвалу ЛОР від 1994 року про передачу будинку у власність профспілок, скасував усі державні реєстрації за Обʼєднанням профспілок Львівщини, зокрема, за 1997 рік, 2008 рік та 2020 рік.

9 квітня ЛОР офіційно повернула це приміщення в обласну комунальну власність, а Верховний Суд відмовився розглядати касаційну скаргу Обʼєднання профспілок.

«Зареєструвавши право власності на будівлю, тепер саме Львівська обласна рада виступає законним орендодавцем для всіх орендарів, які там перебувають, в тому числі для McDonald’s, профспілкових організацій та ГО “Розвиток громад”», – повідомила пресслужба ЛОР.

За словами в. о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода, рішення щодо подальшого використання будинку прийматиме депутатська комісія з питань комунального майна та депутати.

Будинок на проспекті Шевченка, 7 збудований у 1929 році для одного з найбагатших львівських підприємців Йони Шпрехера, тому будинок називають ще «хмарчосом Шпрехера». З радянських часів будівлю використовує Об’єднання профспілок Львівщини, також там розміщені офісні приміщення, на першому поверсі – різні заклади харчування.