Умови компенсації за встановлення станцій відновлювальної енергетики

Уряд вдосконалив механізм державної підтримки для тих, хто встановлює у своїх домогосподарствах сонячні чи вітрові електростанції, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. Відповідні зміни уряд вніс до постанови №673.

Держава буде компенсувати 30% основної суми кредиту замість щомісячної виплати відсоткової ставки, як це було раніше.

При цьому міністерка Світлана Гринчук зазначила, що така модель вигідніша і для позичальників, і для держави. Українці отримають зменшення вартості кредиту, а держава та партнери зможуть точніше планувати обсяги фінансування для реалізації програми.

Минулого року програма пільгового кредитування для встановлення гібридних систем енергопостачання була актуальною та популярною, додала Гринчук. Загалом з початку її існування вже укладено понад 3000 кредитних договорів на суму понад 1 млрд грн, а загальна потужність встановленого обладнання перевищила 26 МВт.