Вартість окремих моделей зросла більш ніж наполовину

Упродовж 2025 року середня вартість найпопулярніших зарядних станцій на сайті Hotline зменшилася на 14%, однак у жовтні ціни різко зросли – у середньому на 28%. Про це свідчать підрахунки Forbes Ukraine.

Найбільше подорожчали моделі Bluetti AC180P – на 61%, до 964 доларів, та Bluetti AC70P – на 53%, до 652 доларів. Станція EcoFlow River 2 Mx зросла в ціні на 26% (до 554 доларів).

Серед генераторів рекордне зростання показав Champion CPG4000DHY-DF-EU, який подорожчав майже вдвічі – на 99%, до 994 доларів.

Ціни на популярні зарядні станції в Україні / Інфографіка Forbes Ukraine

Причина зростання цін – російські атаки

Як зауважили аналітики, після нових обстрілів української енергетичної інфраструктури попит на автономні джерела живлення різко зріс і це призвело до повернення цін на рівень закупівельної вартості та мінімальної маржі.

«Підвищення цін у жовтні може виглядати стрімким, проте попередні показники були штучно заниженими та економічно нереалістичними», – вважають аналітики.

З огляду на сезонність, збільшення ризиків нових атак і дані держаналітики, взимку очікується нова хвиля попиту та, ймовірно, чергове подорожчання енергопристроїв.

Річ у тім, що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла попит на генератори, зарядні станції й інші засоби автономного енергозабезпечення в Україні різко зріс.

