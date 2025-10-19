В умовах блекауту особливо важливо мати під рукою речі, які допоможуть залишатися в теплі

Через можливі обстріли критичної інфраструктури українці змушені пристосовуватись до життя з регулярними відключеннями електроенергії, тепла та водопостачання. У таких умовах особливо важливо мати під рукою речі, які допоможуть залишатися в теплі, готувати їжу та підтримувати базовий комфорт. Woman 24 пише про низку корисних предметів, які можуть стати справжнім порятунком у періоди блекауту.

Світильники та свічки на батарейках

Найпростіший спосіб освітити приміщення – це використовувати LED-свічки, ліхтарики чи гірлянди на батарейках. Вони безпечніші за відкритий вогонь, мають тривалий час роботи й не потребують електромережі. Головне подбати про запас батарейок.

Ліхтарі з сонячною зарядкою

Це чудове рішення для оселі з вікнами на сонячну сторону або приватного будинку. Досить залишити ліхтар на підвіконні протягом дня, щоб він зарядився природним світлом і працював увечері. Краще мати кілька таких джерел світла для різних кімнат.

Грілки різних типів

Грілки допомагають зберегти тепло тіла в умовах відсутності опалення. Можна обрати класичну гумову грілку, каталізаторну (на бензині), хімічні варіанти або кишенькові моделі для рук і ніг. Усі вони дають можливість швидко зігрітись.

Обігрівач зі свічок

Цей варіант став популярним у кризових умовах. Його легко виготовити власноруч із підручних матеріалів або ж придбати готову конструкцію онлайн. Працює за принципом акумуляції тепла від кількох свічок у керамічному корпусі.

Електроковдра або електропростирадло

Якщо у вас є доступ до генератора або зарядної станції, електрична ковдра – це справжній комфорт під час холодних ночей. Обираючи пристрій, звертайте увагу на рівень енергоспоживання та якість матеріалів.

Ізотермічна сумка-холодильник

При відключенні електрики продукти в холодильнику швидко псуються. Ізотермічна сумка допоможе зберегти продукти свіжими: достатньо заздалегідь заморозити пляшки з водою та перемістити їх із продуктами в сумку. Найкраще тримати її на балконі чи в прохолодному приміщенні.

Туристичний або газовий пальник

Для квартир з електроплитами це одне з найважливіших рішень. Газовий пальник дозволяє приготувати їжу або закип’ятити воду навіть при тривалому відключенні. Бажано мати кілька газових балонів про запас.

Гелевий пальник

Ще один зручний варіант для приготування чи розігріву їжі. Гелевий пальник – це невелика банка з пальним гелем та підставкою для посуду. Особливо добре працює з легким туристичним посудом. Безпечний у використанні та компактний.

Сухий душ

Альтернатива традиційному душу в умовах відсутності водопостачання. Спеціальна пінна губка з миючим гелем не потребує змивання. Достатньо додати трохи води, активувати піну, протерти тіло та витертися рушником.

Радіоприймач на батарейках

У разі повного зникнення зв’язку й інтернету важливо мати доступ до актуальної інформації. Радіоприймач із батарейками або зарядкою від сонячної панелі допоможе бути в курсі новин і офіційних повідомлень.