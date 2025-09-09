Мешканці будинків з газом без світла голодними не залишаться

У ситуаціях, коли електроенергія може зникнути у будь-який момент, впоратися із приготуванням їжі – цілком реально. УНІАН розповів, як готувати їжу без світла.

Як приготувати їжу без світла?

Мешканці будинків з газом без світла голодними не залишаться. Однак якщо у вас немає світла та газу, як готувати їжу, – не всім зрозуміло. Тому щоб завжди мати змогу приготувати гарячу їжу, можна купити похідну або туристичну плиту на газових балонах. Водночас слід пам’ятати, що такі балони є вибухонебезпечними та не можуть зберігатися під сонцем.

Ще один зручний, але не дуже безпечний варіант – туристичний газовий пальник. На ньому можна закип’ятити воду або підігріти їжу, проте залишати його без нагляду не варто.

В умовах відключень світла також дуже допоможе термос. Якісний термос може тримати воду гарячою до 15 годин, чого цілком вистачить для заварювання каші або супу швидкого приготування.

Також деякі страви можна готувати без газу. Наприклад, якщо залити гречку гарячою водою та залишити на ніч, то до ранку вона буде готовою. Без електрики можна готувати салати, бутерброди, лаваші з різними начинками та десерти без випічки.