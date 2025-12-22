Перш ніж варити нут, його важливо правильно підготувати

Нут – дуже корисна бобова культура, яку можна використовувати в супах, салатах, хумусі та інших стравах. Але багато хто стикається з однією і тією ж проблемою: нут може залишатися жорстким навіть після тривалої обробки. УНІАН розповідає, скільки ж все ж таки варити нут, щоб він вийшов м’яким.

Як і скільки потрібно варити нут?

Перш ніж варити нут, його важливо правильно підготувати. Для цього спочатку нут потрібно промити холодною водою, перекласти в миску і залити холодною водою на 4-12 годин. Це зменшить час готування нуту, і готова крупа буде м’якою.

Перед варінням нут слід промити холодною водою. А ось варити крупу рекомендується не в холодній воді, а в окропі – так горошини не втратять форму. Промитий нут викладіть в каструлю та залийте окропом. Вода повинна покривати нут на 2 см. Посоліть воду та поставте на помірний вогонь. Якщо під час варіння вода википить, слід долити ще окропу.

Замочений нут вариться 30-40 хвилин, а якщо крупу не замочували, то час варіння збільшується до 60 хвилин. Для хумусу нут потрібно варити 90 хвилин, щоб він майже перетворився в пюре.