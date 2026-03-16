Розв'язати цю проблему можна за допомогою простих домашніх засобів, які допоможуть довше зберегти вікна чистими

Чисті вікна завжди роблять оселю світлішою, однак після миття на склі часто залишають розводи, а пил швидко осідає знову. Через це вікна доводиться мити доволі часто. Розвʼязати цю проблему можна за допомогою простих домашніх засобів, які допоможуть довше зберегти вікна чистими. ТСН розповідає, чим потрібно мити вікна, щоб вони довше залишалися чистими. Як помити вікна без розводів та пилу? Вода з оцтом. Один із найпоширеніших способів миття вікон – розчин води з оцтом. Така суміш добре розчиняє жирні сліди, прибирає плями й робить скло прозорим. Для приготування достатньо змішати воду і трохи оцту. Цей розчин слід нанести на скло за допомогою губки чи розпилювача, а потім витерти м’якою тканиною або паперовими рушниками. Розчин із лимонним соком. Лимонний сік добре підходить для очищення скла. Його природна кислота допомагає видаляти наліт і залишки бруду. Кілька ложок лимонного соку слід додати у теплу воду, після чого протерти вікна м’якою тканиною. Такий розчин також залишає після себе легкий свіжий аромат. Крохмальний розчин. Звичайний крохмаль теж може зробити вікна ідеально прозорими. Невелика кількість крохмалю, розчинена у воді, допомагає прибрати навіть дрібні забруднення. Після миття скло потрібно протерти сухою тканиною. чи папером, у результаті поверхня стане блискучою і без розводів. Гліцерин. Після миття вікон ви можете протерти скло водою з невеликою кількістю гліцерину. Такий розчин створює тонку плівку, яка допомагає зменшити осідання пилу. Завдяки цьому вікна довше залишатимуться чистими.

